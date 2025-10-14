Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर, दौड़ते हुए सांड ने युवक को 10 फीट हवा में उछला, 2 की मौत, खुद भी तड़पकर मरा

अलीगढ़ में एक सांड ने जमकर आतंक मचाया। इस दौरान सांड़ के हमले में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर निगम के दस्ते ने सांड को पकड़ कर शेल्टर हाउस ले गए जहां उसकी भी मौत हो गई।

2 min read

अलीगढ़

image

anoop shukla

Oct 14, 2025

Up news, aligarh news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सांड का आतंक, दो की मौत

सोमवार की दोपहर अलीगढ़ में एक सांड ने जमकर आतंक मचाया, इस दौरान उसने पहले एक युवक को सींग में फंसा कर ऊपर उछाला और भागते हुए भींड में घुस कर आधा दर्जन लोगों पर हमला किया। पुलिस ने राहगीरों के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। नगर निगम की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सांड को काबू में लेकर उसे एनिमल शेल्टर होम में ले गई जहां कुछ ही घंटों में सांड की भी मौत हो गई है।

सांड के हमले में दो युवकों की हुई मौत, आधा दर्जन घायल

जानकारी के मुताबिक सोमवार को दोपहर लगभग बारह बजे के करीब कुछ लोग एक ठेले के पास खड़े होकर कुछ खा रहे थे इसी बीच एक सांड दौड़ता हुआ आया और एक युवक को पीछे से सींग में फंसा कर कई फिट ऊपर उछाल कर पटक दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह सांड को वहां से भगाया। हमले में घायल युवक की पहचान नगला-तिकोना निवासी दुर्गपाल के रूप में हुई। वह मजदूरी करता है। दोपहर में भूख लगने पर कुछ खाने के लिए निकला था। इसके बाद सांड काॅलोनी में घुस गया। यहां पर भी उसने कई लोगों को टक्कर मारा। करीब दो घंटे तक सांड का तांडव चलता रहा। इस दौरान सांड के हमले में आठ लोग घायल हो गए। इनमें एक अन्य भोला बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के दौरान दुर्गपाल और भोला की मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई।

नगर निगम ने सांड को रेस्क्यू किया, शेल्टर होम में हुई मौत

सांड के हमले की खबर मिलते ही नगर निगम की टीम तत्काल एक्टिव हुई। कैटल कैचिंग दस्ता तत्काल सांड को पकड़ने के लिए निकल गया। टीम ने मशक्कत के बाद उसे ज्वालापुरी इलाके से ही पकड़ लिया। वहां से उसे पशु शेल्टर होम में भेजा गया। वहां पर सांड की भी मौत हो गई।डीएम संजीव रंजन ने बताया कि अलीगढ़ में सांड के हमले में दो लोगों की मौत हुई है। सांड रैबीज से ग्रसित था। हमले के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। इस दौरान उसकी भी मौत हो गई। मृतक व्यक्तियों के परिवार को नियम के अनुसार सरकार की ओर से मदद और मुआवजा दिलाया जाएगा। जो लोग घायल हुए हैं, उन सभी को एंटी रैबिज लगवाने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में SSP का फरमान…विवेचनाओं में न हो देरी, त्योहारों के मद्देनजर रहे उच्च सतर्कता
गोरखपुर
Up news, gorakhpur news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 09:51 am

Published on:

14 Oct 2025 08:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर, दौड़ते हुए सांड ने युवक को 10 फीट हवा में उछला, 2 की मौत, खुद भी तड़पकर मरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ब्वायफ्रेंड की हत्या कराने वाली महामंडलेश्वर राजस्थान से गिरफ्तार, शूटर्स को दी थी 3 लाख की सुपारी

अलीगढ़

शादी की शहनाई बजने से पहले ही रो पड़ा घर, दुल्हन ने ऐसा कदम उठाया कि सबके होश उड़ गए

अलीगढ़

पति ने पत्नी की हत्या कर पुलिस को दी जानकारी, किया गुमराह, 17 साल पहले लाया था बंगाल से

पुलिस की गिरफ्त में पति (फोटो सोर्स- 'X' अलीगढ़ पुलिस)
अलीगढ़

‘अभिषेक मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं’, धरा का धरा रह गया शादी का सपना; महामंडलेश्वर पूजा शकुन ने उजाड़ दिया परिवार

aligarh crime news
अलीगढ़

साध्वी का काला सच: प्रेम, राजनीति और हत्या, पूजा शकुन पांडेय की चौंकाने वाली कहानी

Aligarh news
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.