सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर, दौड़ते हुए सांड ने युवक को 10 फीट हवा में उछला, 2 की मौत, खुद भी तड़पकर मरा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सांड का आतंक, दो की मौत
सोमवार की दोपहर अलीगढ़ में एक सांड ने जमकर आतंक मचाया, इस दौरान उसने पहले एक युवक को सींग में फंसा कर ऊपर उछाला और भागते हुए भींड में घुस कर आधा दर्जन लोगों पर हमला किया। पुलिस ने राहगीरों के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। नगर निगम की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सांड को काबू में लेकर उसे एनिमल शेल्टर होम में ले गई जहां कुछ ही घंटों में सांड की भी मौत हो गई है।
जानकारी के मुताबिक सोमवार को दोपहर लगभग बारह बजे के करीब कुछ लोग एक ठेले के पास खड़े होकर कुछ खा रहे थे इसी बीच एक सांड दौड़ता हुआ आया और एक युवक को पीछे से सींग में फंसा कर कई फिट ऊपर उछाल कर पटक दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह सांड को वहां से भगाया। हमले में घायल युवक की पहचान नगला-तिकोना निवासी दुर्गपाल के रूप में हुई। वह मजदूरी करता है। दोपहर में भूख लगने पर कुछ खाने के लिए निकला था। इसके बाद सांड काॅलोनी में घुस गया। यहां पर भी उसने कई लोगों को टक्कर मारा। करीब दो घंटे तक सांड का तांडव चलता रहा। इस दौरान सांड के हमले में आठ लोग घायल हो गए। इनमें एक अन्य भोला बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के दौरान दुर्गपाल और भोला की मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई।
सांड के हमले की खबर मिलते ही नगर निगम की टीम तत्काल एक्टिव हुई। कैटल कैचिंग दस्ता तत्काल सांड को पकड़ने के लिए निकल गया। टीम ने मशक्कत के बाद उसे ज्वालापुरी इलाके से ही पकड़ लिया। वहां से उसे पशु शेल्टर होम में भेजा गया। वहां पर सांड की भी मौत हो गई।डीएम संजीव रंजन ने बताया कि अलीगढ़ में सांड के हमले में दो लोगों की मौत हुई है। सांड रैबीज से ग्रसित था। हमले के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। इस दौरान उसकी भी मौत हो गई। मृतक व्यक्तियों के परिवार को नियम के अनुसार सरकार की ओर से मदद और मुआवजा दिलाया जाएगा। जो लोग घायल हुए हैं, उन सभी को एंटी रैबिज लगवाने को कहा गया है।
