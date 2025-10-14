सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर, दौड़ते हुए सांड ने युवक को 10 फीट हवा में उछला, 2 की मौत, खुद भी तड़पकर मरा

जानकारी के मुताबिक सोमवार को दोपहर लगभग बारह बजे के करीब कुछ लोग एक ठेले के पास खड़े होकर कुछ खा रहे थे इसी बीच एक सांड दौड़ता हुआ आया और एक युवक को पीछे से सींग में फंसा कर कई फिट ऊपर उछाल कर पटक दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह सांड को वहां से भगाया। हमले में घायल युवक की पहचान नगला-तिकोना निवासी दुर्गपाल के रूप में हुई। वह मजदूरी करता है। दोपहर में भूख लगने पर कुछ खाने के लिए निकला था। इसके बाद सांड काॅलोनी में घुस गया। यहां पर भी उसने कई लोगों को टक्कर मारा। करीब दो घंटे तक सांड का तांडव चलता रहा। इस दौरान सांड के हमले में आठ लोग घायल हो गए। इनमें एक अन्य भोला बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के दौरान दुर्गपाल और भोला की मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई।