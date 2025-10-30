अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी की गाड़ी पर पथराव, दौड़कर बचाई अपनी जान, कई थानों की पुलिस मौके पर

फोटो सोर्स- 'X' Aligarh वीडियो ग्रैब
Stones pelted on SDM car अलीगढ़ के प्रशासनिक क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया। जब रास्ते से जा रहे एसडीएम की गाड़ी पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि एसडीएम को गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ा। 1 किलोमीटर की दौड़ लगाकर स्थानीय थाना पहुंचे। सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। एडीएम ने बताया कि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कयामपुर में नगर निगम सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी। ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाएं जेसीबी के सामने लेट गईं।
महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव में गाटा संख्या 328 में 1730 मीटर एरिया में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। बीते बुधवार की शाम 4 बजे एसडीएम कोल महिमा राजपूत, नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। नगर निगम की टीम के वापस जाने के बाद भी ग्रामीणों में आक्रोश शांत नहीं हुआ और वे सड़क पर इकट्ठा हो गए।
अतरौली एसडीएम सुमित सिंह ने बताया कि वह मौके से जा रहे थे। ग्रामीण को लगा कि फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारी आए हैं। यह देख उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले में एसडीएम, उनका गनर, चालक हड़बड़ा गए। निकालने का रास्ता ना देख एसडीएम सुमित सिंह गाड़ी छोड़कर पैदल दौड़ लगा दी। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर दौड़कर पूरी की और महुआ खेड़ा थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी।
एसडीएम के ऊपर हमले की सूचना मिलते ही महुआ खेड़ा में चार थानों की पुलिस पहुंच गई। एसएसपी नीरज जादौन ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। लेकिन तब तक हंगामा कर रहे लोग भाग चुके थे। इस मौके पर अलीगढ़ पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमलावरों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी चेक कराए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
अलीगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग