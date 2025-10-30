अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी की गाड़ी पर पथराव, दौड़कर बचाई अपनी जान, कई थानों की पुलिस मौके पर

Stones pelted on SDM car अलीगढ़ के प्रशासनिक क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया। जब रास्ते से जा रहे एसडीएम की गाड़ी पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि एसडीएम को गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ा। 1 किलोमीटर की दौड़ लगाकर स्थानीय थाना पहुंचे। सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। एडीएम ने बताया कि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र की है।