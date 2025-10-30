Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी की गाड़ी पर पथराव, दौड़कर बचाई अपनी जान, कई थानों की पुलिस मौके पर

Stones pelted on SDM car अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी की गाड़ी के ऊपर उस समय पथराव हुआ जब वह सड़क से गुजर रहे थे। पत्थरबाजों से बचने के लिए उन्हें दौड़ लगानी पड़ी। नजदीकी थाना में जाकर शरण लिया। अब पुलिस हमला करने वालों की तलाश कर रही है।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Narendra Awasthi

Oct 30, 2025

एसडीएम अतरौली की गाड़ी पर (फोटो सोर्स- 'X' Aligarh वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Aligarh वीडियो ग्रैब

Stones pelted on SDM car अलीगढ़ के प्रशासनिक क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया। जब रास्ते से जा रहे एसडीएम की गाड़ी पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि एसडीएम को गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ा। 1 किलोमीटर की दौड़ लगाकर स्थानीय थाना पहुंचे। सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। एडीएम ने बताया कि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र की है।

अतिक्रमण हटाने गई थी नगर निगम की टीम

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कयामपुर में नगर निगम सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी। ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाएं जेसीबी के सामने लेट गईं।

क्या कहते हैं अधिकारी?

महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव में गाटा संख्या 328 में 1730 मीटर एरिया में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। बीते बुधवार की शाम 4 बजे एसडीएम कोल महिमा राजपूत, नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। नगर निगम की टीम के वापस जाने के बाद भी ग्रामीणों में आक्रोश शांत नहीं हुआ और वे सड़क पर इकट्ठा हो गए।

क्या कहते हैं अतरौली एसडीएम सुमित सिंह?

अतरौली एसडीएम सुमित सिंह ने बताया कि वह मौके से जा रहे थे। ग्रामीण को लगा कि फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारी आए हैं। यह देख उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले में एसडीएम, उनका गनर, चालक हड़बड़ा गए। निकालने का रास्ता ना देख एसडीएम सुमित सिंह गाड़ी छोड़कर पैदल दौड़ लगा दी। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर दौड़कर पूरी की और महुआ खेड़ा थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी।

कई थानों की पुलिस पहुंची?

एसडीएम के ऊपर हमले की सूचना मिलते ही महुआ खेड़ा में चार थानों की पुलिस पहुंच गई। एसएसपी नीरज जादौन ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। लेकिन तब तक हंगामा कर रहे लोग भाग चुके थे। इस मौके पर अलीगढ़ पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमलावरों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी चेक कराए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 09:05 am

Published on:

30 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी की गाड़ी पर पथराव, दौड़कर बचाई अपनी जान, कई थानों की पुलिस मौके पर

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में बन सकता है एक नया जिला, तीन तहसीलों को मिलाकर बनेगा ‘कल्याण सिंह नगर’

अलीगढ़

Weather : अलीगढ़ में बढ़ी ठंड, रात और दिन के तापमान का अंतर कर रहा बीमार

aligaurh weather
अलीगढ़

एक ही रात में धराशाई हो गए शादी के सपने, जेवर-गहने और नकदी लेकर फुर्र हो गई ‘लुटेरी दुल्हन’

अलीगढ़

सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर, दौड़ते हुए सांड ने युवक को 10 फीट हवा में उछला, 2 की मौत, खुद भी तड़पकर मरा

Up news, aligarh news
अलीगढ़

ब्वायफ्रेंड की हत्या कराने वाली महामंडलेश्वर राजस्थान से गिरफ्तार, शूटर्स को दी थी 3 लाख की सुपारी

अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.