अलीगढ़

Weather Forecast: अगले 7 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश, मौसम विभाग का इन शहरों में अलर्ट

Weather Forecast: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देशभर में अगले सात दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई है।

अलीगढ़

Aman Pandey

Aug 28, 2025

Monsoon Update 2025: मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 28 और 29 अगस्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 28 और 29 अगस्त को तेज बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक लगातार बारिश होने का अनुमान है।

दक्षिण भारत में 28 से 30 अगस्त तक बारिश

दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 28 से 30 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कर्नाटक और केरल में भी अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 28 अगस्त से 3 सितंबर तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

पूर्वी भारत में बारिश

पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी अगले एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार में 30 अगस्त और 1 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है, जबकि झारखंड में 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जोरदार बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है।

पश्चिम भारत का मौसम

पश्चिम भारत के राज्यों में भी मौसम बिगड़ सकता है। राजस्थान और गुजरात में 28 से 31 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण और मध्य क्षेत्र में 28 और 29 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। गोवा में भी अगले सात दिन तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने की आशंका है।

उत्तर-पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 से 30 अगस्त और फिर 1 से 2 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। असम और मेघालय में भी अगले पांच दिन तक बारिश जारी रहेगी।

Published on:

28 Aug 2025 03:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / Weather Forecast: अगले 7 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश, मौसम विभाग का इन शहरों में अलर्ट

