Weather Forecast: अगले 7 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश, मौसम विभाग का इन शहरों में अलर्ट

Monsoon Update 2025: मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 28 और 29 अगस्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 28 और 29 अगस्त को तेज बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक लगातार बारिश होने का अनुमान है।