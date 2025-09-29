किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर मामला दर्ज

कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अरावली विहार थाना में मामला दर्ज हुआ है। जितेंद्र मीणा ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि कमल गुर्जर पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी श्रीरामपुरा का टीबा, कानोता, बस्सी ने सोशल मीडिया एवं



फेसबुक पर गोलमा देवी के खिलाफ आपतिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुझे एवं मेरे समाज के लोगों को मानसिक आघात पहुंचा है। ऐसी टिप्पणी से महिलाओं को शर्मसार किया है। रिपोर्ट में महिलाओं के विषय में ऐसी संकीर्ण मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित करने की मांग की है।