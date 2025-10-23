जालोर में सरकारी शिक्षक ने अलवर में की आत्महत्या, पत्नी भी है सरकारी अध्यापिका

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो सोर्स : पत्रिका)
अलवर। अरावली विहार थाना क्षेत्र के रूपबास में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान महेश मीणा (30) पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी झाकड़ी, थानागाजी के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार महेश जालोर में सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। वह दिवाली पर अपने गांव आया हुआ था। स्कूटी की सर्विस कराने की कहकर अलवर आया था।
इसके बाद परिजनों ने उसे कई फोन किए, लेकिन उसके फोन नहीं उठाया। इस बीच रात करीब 9 बजे उसने रूपबास में ट्रेन आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतक के चाचा पप्पू ने बताया कि मृतक महेश की पत्नी भी सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। उसकी पोस्टिंग थानागाजी के पास कालेठ गांव में है। वह सोमवार को सुबह ही अपनी पत्नी को थानागाजी ले जाकर शॉपिंग कराकर वापस घर छोड़कर गया था।
इसके बाद स्कूटी की सर्विस कराने की बात कहकर घर से निकला था। उसकी पत्नी व परिजन उसे लगातार फोन करते रहे। रात को पुलिस को फोन आया कि महेश ने आत्महत्या कर ली।
