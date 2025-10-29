ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में युवक ने लगाई पांचवीं मंजिल से छलांग, दर्दनाक मौत

मंगलवार देर रात कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) मेडिकल कॉलेज में एक युवक ने पांचवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान विजय कुमार वाल्मीकि (28) निवासी डोली गांव, रामगढ़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विजय की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिवारजन उसे उपचार के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे।



देर रात इलाज के दौरान विजय अचानक खिड़की के पास गया और वहां से नीचे कूद गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। परिजनों और अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।



बताया गया कि विजय एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि युवक ने आत्महत्या क्यों की। प्रारंभिक तौर पर मानसिक तनाव की आशंका जताई जा रही है।