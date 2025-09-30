टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम से स्कूटी लेकर फरार हुआ युवक, CCTV में घटना कैद  

सीसीटीवी में नजर आ रहा युवक
कोटकासिम बीबीरानी कस्बे में सोमवार को दिनदहाड़े एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चोरी हो गई। घटना अजय इलेक्ट्रॉनिक्स ईवी शो-रूम पर हुई, जहां एक युवक स्कूटी खरीदने के बहाने पहुंचा और टेस्ट ड्राइव करने की बात कही। जैसे ही युवक ने स्कूटी स्टार्ट की, वह उसे लेकर मौके से फरार हो गया।
शोरूम संचालक अजीत सिंह यादव निवासी उदयपुर तिजारा ने बताया कि चोरी हुई स्कूटी काले रंग की नॉन-आरटीओ डीआर ईवी है, जिसकी कीमत लगभग 55 हजार रुपए है। यह पूरी घटना शो-रूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
