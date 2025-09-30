टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम से स्कूटी लेकर फरार हुआ युवक, CCTV में घटना कैद  

शोरूम संचालक अजीत सिंह यादव निवासी उदयपुर तिजारा ने बताया कि चोरी हुई स्कूटी काले रंग की नॉन-आरटीओ डीआर ईवी है, जिसकी कीमत लगभग 55 हजार रुपए है। यह पूरी घटना शो-रूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।