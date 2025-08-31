Rajasthan : अलवर में शर्मनाक घटना, 10 वर्षीय बालक को मारा-पीटा, दबंगों ने चटाया थूक

Rajasthan : अलवर के खेरली कस्बे के समीप ग्राम पीपलखेड़ा में एक 10 वर्षीय बालक के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। यही नहीं बालक की मां ने एफआईआर में बालक से पैर पकड़वाने और सड़क पर थूककर उसे चाटने के लिए बाध्य करने तक के आरोप लगाए हैं।
बालक की मां सीमा देवी पत्नी अतर सिंह जाटव ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका पुत्र 29 अगस्त को साइकिल से खेत में जा रहा था। इस दौरान गांव के ही दो युवक बिजेंद्र पुत्र अतर सिंह गुर्जर और रवि पुत्र देवीसिंह मीणा ने शराब के नशे में मोटरसाइकिल उसकी साइकिल के आगे लगाकर उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द भी बोले।
दोनों आरोपियों ने बालक से पैर पकड़वाए, सड़क पर थूककर उसे चाटने के लिए बाध्य किया तथा गंदी नीयत से बाजरे के खेत में ले जाकर कपड़े भी खुलवाए। बालक के अन्य दोस्तों की सूचना पर जब हम वहां पहुंचे तो बालक रो रहा था। हमें देखकर दोनों आरोपी भाग गए।
थानाधिकारी धीरेंद्र गुर्जर ने बताया कि बालक की मां द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।