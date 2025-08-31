Rajasthan : अलवर में शर्मनाक घटना, 10 वर्षीय बालक को मारा-पीटा, दबंगों ने चटाया थूक

बालक की मां सीमा देवी पत्नी अतर सिंह जाटव ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका पुत्र 29 अगस्त को साइकिल से खेत में जा रहा था। इस दौरान गांव के ही दो युवक बिजेंद्र पुत्र अतर सिंह गुर्जर और रवि पुत्र देवीसिंह मीणा ने शराब के नशे में मोटरसाइकिल उसकी साइकिल के आगे लगाकर उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द भी बोले।