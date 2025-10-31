Alwar Crime: अलवर से जयपुर बुलाकर प्रेमी की हत्या, प्रेमिका और उसके परिजनों पर केस दर्ज

अलवर। जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेम कहानी ने हत्या का रूप ले लिया। बहरामपुर गांव का रहने वाला 20 वर्षीय विकास जाटव 28 अक्टूबर की शाम घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था। परिवार ने सोचा, वह रोज की तरह लौट आएगा, लेकिन अगले ही दिन दोपहर को उन्हें एक फोन आया जिसने उनकी दुनिया हिला दी।