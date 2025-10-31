Patrika LogoSwitch to English

Alwar Crime: अलवर से जयपुर बुलाकर प्रेमी की हत्या, प्रेमिका और उसके परिजनों पर केस दर्ज

Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां के एक युवक की जयपुर में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप युवक की प्रेमिका और उसके परिजनों पर लगा है।

अलवर

Kamal Mishra

Oct 31, 2025

अलवर। जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेम कहानी ने हत्या का रूप ले लिया। बहरामपुर गांव का रहने वाला 20 वर्षीय विकास जाटव 28 अक्टूबर की शाम घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था। परिवार ने सोचा, वह रोज की तरह लौट आएगा, लेकिन अगले ही दिन दोपहर को उन्हें एक फोन आया जिसने उनकी दुनिया हिला दी।

फोन करने वाली कोई और नहीं, बल्कि विकास की प्रेमिका थी। उसने बताया कि विकास जयपुर के निम्स अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। पिता भाव सिंह जब भागते हुए अस्पताल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विकास बेहोश पड़ा था, बदन पर चोटों के गहरे निशान थे, और थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भाव सिंह के अनुसार, उनके बेटे की मौत किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है। उन्होंने जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि विकास की प्रेमिका और उसके परिजनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई।

अस्पताल में मौजूद थे भाई-बहन और भाभी

पिता ने बताया कि अस्पताल में लड़की के भाई-बहन, माता-पिता और दो भाभियां भी मौजूद थे। उन्हें देखकर शक और गहरा गया। आरोप है कि युवती के परिवार को प्रेम प्रसंग मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने 'शटरिंग के काम' का बहाना बनाकर विकास को बुलाया। जब वह पहुंचा, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस जांच में जुटी

पोस्टमार्टम के बाद जब विकास का शव रात को गांव लाया गया, तो पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने हत्या की साजिश में शामिल आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

31 Oct 2025 04:11 pm

