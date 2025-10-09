अलवर में शराब के नशे में धुत महिला और युवक का हाई वॉल्टेज ड्रामा, शोरूम मैनेजर को जड़ा थप्पड़

शोरूम में हंगामा करते हुए महिला व युवक और जमा भीड़। फोटो पत्रिका
Alwar News : अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर और भगतसिंह सर्किल के बीच स्थित एक कंपनी के शोरूम पर एक महिला और उसके साथ आए एक युवक ने हंगामा कर दिया। घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे की है।
बताया जा रहा है कि महिला और उसके साथ आया युवक शराब के नशे में धुत थे। वे शोरूम पर खरीदारी करने आए थे। इस बीच विवाद होने पर महिला ने शोरूम के स्टाफ के साथ धक्का-मुक्की करते हुए मैनेजर के थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व युवक को पूछताछ के लिए थाने में ले आई। थाने के एएसआई विजेन्द्र सिंह ने बताया कि गौरव सारस्वत पुत्र जयनारायण सारस्वत निवासी शांति कुंज अपनी मुंहबोली बहन अनिता मान निवासी दिल्ली के साथ शोरूम पर खरीदारी करने आया था।
विजेन्द्र सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने 6-7 हजार रुपए की दो घड़ियां खरीदी थी। जिनकी कीमत को लेकर उनमें आपस में विवाद हो गया। जिसके बाद धक्का-मुक्की हो गई। उधर, शोरूम मैनेजर ने दोनों के खिलाफ शोरूम में मारपीट करने और सामान उठाकर ले जाने की रिपोर्ट दी है।
