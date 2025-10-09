Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर में शराब के नशे में धुत महिला और युवक का हाई वॉल्टेज ड्रामा, शोरूम मैनेजर को जड़ा थप्पड़

Alwar News : अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर और भगतसिंह सर्किल के बीच स्थित एक कंपनी के शोरूम पर एक महिला और उसके साथ आए एक युवक ने हंगामा कर दिया।

less than 1 minute read

अलवर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 09, 2025

Alwar drunk woman and young man High-voltage drama latter slaps showroom manager

शोरूम में हंगामा करते हुए महिला व युवक और जमा भीड़। फोटो पत्रिका

Alwar News : अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर और भगतसिंह सर्किल के बीच स्थित एक कंपनी के शोरूम पर एक महिला और उसके साथ आए एक युवक ने हंगामा कर दिया। घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे की है।

शराब के नशे में धुत थे महिला और युवक

बताया जा रहा है कि महिला और उसके साथ आया युवक शराब के नशे में धुत थे। वे शोरूम पर खरीदारी करने आए थे। इस बीच विवाद होने पर महिला ने शोरूम के स्टाफ के साथ धक्का-मुक्की करते हुए मैनेजर के थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व युवक को पूछताछ के लिए थाने में ले आई। थाने के एएसआई विजेन्द्र सिंह ने बताया कि गौरव सारस्वत पुत्र जयनारायण सारस्वत निवासी शांति कुंज अपनी मुंहबोली बहन अनिता मान निवासी दिल्ली के साथ शोरूम पर खरीदारी करने आया था।

घड़ी की कीमत को लेकर हुआ विवाद

विजेन्द्र सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने 6-7 हजार रुपए की दो घड़ियां खरीदी थी। जिनकी कीमत को लेकर उनमें आपस में विवाद हो गया। जिसके बाद धक्का-मुक्की हो गई। उधर, शोरूम मैनेजर ने दोनों के खिलाफ शोरूम में मारपीट करने और सामान उठाकर ले जाने की रिपोर्ट दी है।

