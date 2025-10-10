Alwar: अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार पांच लोग घायल



जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रैफर कर दिया। वही दूसरी ओर ढिगावडा से बाईक पर सवार होकर अन्नू (19 वर्ष) पुत्री घासीराम हरिजन, टिंकू (23 वर्ष) पुत्र घासीराम व रजनी (21 वर्ष) पुत्री घासीराम राजगढ़ की ओर आ रहे थे। तभी मूनपुर के समीप डेवड़ा के बास में जीप ने टक्कर मारदी। टक्कर में तीनों घायलों हो गए। जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय लाये। जहां से अन्नू को गंभीर घायल होने प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रैफर कर दिया।