Alwar: अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार पांच लोग घायल

राजगढ़ थाना क्षेत्र में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार पांच लोग घायल हो गए। जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। जहां से तीन गम्भीर घायलों को अलवर रैफर कर दिया। जानकारी के अनुसार नया गांव बोलक़ा निवासी नन्दलाल जांगिड़ (65 वर्ष) पुत्र मनोहर जांगिड़ व कमला देवी (60 वर्ष) पत्नी बनवारी लाल शर्मा बाईक पर सवार होकर राजगढ़ की ओर आ रहे थे। जोकि सड़क दुर्घटना में घायल हो गए।
जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रैफर कर दिया। वही दूसरी ओर ढिगावडा से बाईक पर सवार होकर अन्नू (19 वर्ष) पुत्री घासीराम हरिजन, टिंकू (23 वर्ष) पुत्र घासीराम व रजनी (21 वर्ष) पुत्री घासीराम राजगढ़ की ओर आ रहे थे। तभी मूनपुर के समीप डेवड़ा के बास में जीप ने टक्कर मारदी। टक्कर में तीनों घायलों हो गए। जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय लाये। जहां से अन्नू को गंभीर घायल होने प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रैफर कर दिया।
