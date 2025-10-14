Alwar News: 25 फीट ऊंचाई पर मासूम, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ने देवदूत बन लौटाई मुस्कान

बताया जा रहा है कि बच्ची कमरे में बंद थी और रो रही थी। स्थानीय लोगों के माध्यम से अखैपुरा थाना पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद एसएचओ विजय यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बच्ची को नीचे लाने के लिए पहले टॉफी का लालच दिया, लेकिन वह डरी हुई थी। फिर पुलिस ने उसे प्यार से समझाकर झरोखे की तरफ बुलाया। इसके बाद सीढ़ी मंगवाकर एक कांस्टेबल को ऊपर चढ़ाया और बच्ची को झरोखे की तरफ लाकर नीचे उतारा गया। बच्ची को पानी पिलाकर मां को सुपुर्द किया गया।