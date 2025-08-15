स्वतंत्रता दिवस समारोह में वन मंत्री के सामने रो पड़ी शहीद की वीरांगना….जानें क्या कुछ कहा ?

अलवर। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक संवेदनशील पल तब सामने आया जब शहीद की वीरांगना गीता देवी, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के सामने भावुक होकर रो पड़ीं। मालवीय नगर निवासी गीता देवी ने बताया कि उनके मकान के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी इस समस्या को अनदेखा कर रहे हैं।