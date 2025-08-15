स्वतंत्रता दिवस समारोह में वन मंत्री के सामने रो पड़ी शहीद की वीरांगना….जानें क्या कुछ कहा ?

अलवर। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक संवेदनशील पल तब सामने आया जब शहीद की वीरांगना गीता देवी, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के सामने भावुक होकर रो पड़ीं। मालवीय नगर निवासी गीता देवी ने बताया कि उनके मकान के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी इस समस्या को अनदेखा कर रहे हैं।
वीरांगाना की समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मंत्री ने तुरंत जिला कलक्टर को उनकी सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जिसके बाद कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने वीरांगना की समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री ने मंच से भी वीरांगना की समस्याओं को जल्द सुलझाने की बात कही।
यह आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ, जहां वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। समारोह 'हरियाली' थीम पर आधारित था, जिसमें पुलिस बल, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की। स्टेडियम को तिरंगे के रंगों और हरियाली से सजाया गया था, जैसा कि शहर के अन्य प्रमुख स्थलों - होप सर्कस, घंटाघर और शहीद स्मारक पर किया गया था।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां कमिश्नर जितेंद्र सिंह नरूका ने ध्वजारोहण किया और समारोह की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई।
कमिश्नर नरूका ने अपने संबोधन में स्वच्छता सर्वेक्षण में मिली सफलता पर शहरवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सभी नागरिकों के सहयोग से संभव हुई है और भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ प्रयास जारी रखना होगा, ताकि शहर को देश में प्रथम स्थान दिलाया जा सके। उन्होंने आमजन से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।