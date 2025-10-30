Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर सांसद खेल उत्सव: खिलाड़ियों में दिखा जोश, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया शुभारंभ

आरआर कॉलेज खेल मैदान में आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 के दूसरे दिन खेलों का रोमांच देखने लायक रहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 30, 2025

आरआर कॉलेज खेल मैदान में आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 के दूसरे दिन खेलों का रोमांच देखने लायक रहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

उत्सव के तहत फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। जिनमें खिलाड़ियों ने उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के प्रति नई सोच और ऊर्जा आई है। “फिट इंडिया” और “खेलो इंडिया” अभियान के तहत हर युवा को खेलों में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है।


उन्होंने युवाओं से खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा और जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने 100 मीटर रेस शुरू कराकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, छात्र और खेल प्रेमी मौजूद रहे।

Published on:

30 Oct 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर सांसद खेल उत्सव: खिलाड़ियों में दिखा जोश, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया शुभारंभ

