अलवर सांसद खेल उत्सव: खिलाड़ियों में दिखा जोश, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया शुभारंभ

आरआर कॉलेज खेल मैदान में आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 के दूसरे दिन खेलों का रोमांच देखने लायक रहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।



उत्सव के तहत फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। जिनमें खिलाड़ियों ने उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के प्रति नई सोच और ऊर्जा आई है। “फिट इंडिया” और “खेलो इंडिया” अभियान के तहत हर युवा को खेलों में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है।