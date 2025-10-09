त्योहारी सीजन में अतिक्रमण पर अलवर नगर निगम की कार्रवाई

इस क्षेत्र में रेहड़ी और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही थी। त्योहारों के चलते बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने दुकानदारों से कहा कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें और ग्राहकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें। इस दौरान कुछ ठेलों, दुकानों के बोर्ड, होर्डिंग आदि को भी जब्त किया गया।