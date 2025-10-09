त्योहारी सीजन में अतिक्रमण पर अलवर नगर निगम की कार्रवाई

अलवर में त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए अलवर नगर निगम की ओर से गुरुवार को बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और दुकानदारों को समझाइश की गई। निगम की टीम ने होप सर्कस से बजाजा बाजार रोड तक दुकानों और रेहड़ियों के कब्जे हटवाए।
इस क्षेत्र में रेहड़ी और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही थी। त्योहारों के चलते बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने दुकानदारों से कहा कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें और ग्राहकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें। इस दौरान कुछ ठेलों, दुकानों के बोर्ड, होर्डिंग आदि को भी जब्त किया गया।
अभियान के दौरान निगम टीम ने चेतावनी दी कि अगली बार अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेहड़ी वालों को निर्धारित स्थानों पर ही व्यवसाय करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने अपील की है कि त्योहारी सीजन में शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सभी सहयोग करें। इस दौरान एडीएम सिटी बिना महावर, सीओ सीटी अंगद शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
