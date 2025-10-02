Rajasthan: दिवाली से पहले राजस्थान में यहां चमकेगी 100 सड़कें, 12 नई सड़क भी बनेंगी

नई सड़क। पत्रिका फाइल फोटो
अलवर। नगर निगम अलवर की 100 सड़कों पर पैचवर्क कराने जा रहा है। इसके अलावा एक दर्जन सड़कें नई बनाई जाएंगी। वहीं, यूआईटी ने 35 से ज्यादा सड़कों पर पैचवर्क का काम पूरा करवा दिया है।
अब पटरी पार एरिया की नई सड़कों के लिए टेंडर लगाने की तैयारी है। दिवाली तक कुछ पुरानी सड़कों के कार्य भी शुरू होने की उम्मीद है। मानसून 15 सितंबर को विदा हो गया।
सरकार से आदेश आए कि दिवाली से पहले सभी सड़कें चमका दी जाएं। गड्ढे भर दिए जाएंगे। इस पर यूआईटी ने तेजी से काम किया और शहर के मनु मार्ग, काली मोरी, मोती डूंगरी, अंबेडकर नगर, विज्ञान नगर, शालीमार नगर आदि सड़कों के गड्ढे भर दिए। यूआईटी एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी का कहना है कि पटरी पार की दर्जनभर से ज्यादा सड़कों के टेंडर जल्द लगाए जाएंगे।
नगर निगम शहर के वार्ड एक से 65 की सड़कों के पैचवर्क के लिए टेंडर कर दिए हैं। यह कार्य वार्ड अनुसार होंगे। नगर निगम के एक्सईएन खेमराज मीणा का कहना है कि पैचवर्क वाली 100 सड़कें चिन्हित की गई हैं। इनका कार्य शुरू करवाने जा रहे हैं। एक दर्जन नई सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर कराएंगे। दिवाली से पहले यह काम होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी विभाग से जिन सड़कों का काम पूरा करवाना था, वह लगभग हो गया है।
