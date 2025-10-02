Rajasthan: दिवाली से पहले राजस्थान में यहां चमकेगी 100 सड़कें, 12 नई सड़क भी बनेंगी

नगर निगम शहर के वार्ड एक से 65 की सड़कों के पैचवर्क के लिए टेंडर कर दिए हैं। यह कार्य वार्ड अनुसार होंगे। नगर निगम के एक्सईएन खेमराज मीणा का कहना है कि पैचवर्क वाली 100 सड़कें चिन्हित की गई हैं। इनका कार्य शुरू करवाने जा रहे हैं। एक दर्जन नई सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर कराएंगे। दिवाली से पहले यह काम होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी विभाग से जिन सड़कों का काम पूरा करवाना था, वह लगभग हो गया है।