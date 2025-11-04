अलवर न्यूज़: 7 दिन के नवजात की मौत, देखभाल कर रही मौसी हुई अस्पताल से गायब

वह पिछले 7 दिन से वेंटिलेटर पर था। अस्पताल प्रशासन ने बच्चे की ज्यादा तबीतय खराब होने पर उसे जयपुर रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन पिता ने मना कर दिया। पुलिस के अनुसार अस्पताल में 27 अक्टूबर को बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे शिशु अस्पताल में रेफर किया गया। बच्चे की देखभाल के लिए उसकी मौसी वहीं रुक गई थी। जब बच्चे की मौत हो गई तो 2 नवंबर की शाम मौसी बिना किसी को बताए चली गई।