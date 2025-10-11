Patrika LogoSwitch to English

Alwar News: करवा चौथ की खरीदारी करने बाजार गई महिला की दुर्घटना में मौत

अलवर में शालीमार निवासी 60 वर्षीय महिला की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक आशा रानी पत्नी मदनलाल निवासी शालीमार का बुधवार को करवा चौथ का सामान लेने के लिए बाजार जाने के लिए निकली थी।

Oct 11, 2025

मृतक आशा।

अलवर में शालीमार निवासी 60 वर्षीय महिला की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक आशा रानी पत्नी मदनलाल निवासी शालीमार का बुधवार को करवा चौथ का सामान लेने के लिए बाजार जाने के लिए निकली थी।

इस दौरान सुबह करीब साढ़े 9 बजे चिकानी रोड कटोरी वाला तिबारा के समीप ऑटो पकड़ने के लिए रोड क्रॉस करते समय एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई। हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया। जिसकी इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक के एक बेटा और तीन बेटियां हैं। इनमें से दो बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटा मानसिक बीमार है।

Updated on:

11 Oct 2025 12:33 pm

Published on:

11 Oct 2025 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: करवा चौथ की खरीदारी करने बाजार गई महिला की दुर्घटना में मौत

