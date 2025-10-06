जिले में झमाझम, रबी की बुवाई में होगा फायदा

Rain in Alwar मानसून भले ही विदा हो गया, लेकिन बारिश का दौर अब भी जारी है। मौसम विभाग की ओर से दी गई चेतावनी के बाद सोमवार को अलवर जिले में जमकर मेघ बरस रहे हैं। हालांकि दिवाली की सफाई में अचानक आई इस बारिश ने विघ्न डाल दिया है, लेकिन रबी सीजन की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश से खेतों में सूखी पड़ी मिट्टी में जान आ गई है।
विशेषज्ञों की मानें तो बुवाई से ठीक पहले बारिश का होना फायदेमंद साबित होगा। मिट्टी में नमी होगी तो फसल अच्छी ग्रोथ करेगी और उसकी क्वालिटी में भी सुधार होगा। आपको बता दें कि इस बार सरसों की बुवाई में करीब 10 प्रतिशत का इजाफा होगा। हालांकि गेहूं का रकबा घटने की पूरी उम्मीद है।
देशभर में अल नीनो तूफान का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूरे राजस्थान के अलग—अलग इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके कुछ दिन और चलने की संभावना है। वहीं, अलवर की बात की जाए तो यहां दो दिन का अलर्ट जारी किया गया है। पहले दिन ही सुबह से बारिश का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर दोपहर तक जारी है।
