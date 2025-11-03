अलवर हादसा: एक साथ उठीं चार अर्थियां, बिलखते रहे बुजुर्ग माता-पिता, बोले- 4 बच्चियों को अब कौन संभालेगा?

मृतक महेन्द्र की तीन बेटियां 16 साल की मोनिका, 14 साल की रेणु व 9 साल खुशी हैं। मोनिका 12वीं में, रेणु 10वीं में तथा खुशी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। शनिवार को जब महेन्द्र समेत परिवार के पांचों सदस्य अलवर आए, तब ये तीनों स्कूल गई हुई थीं। वे यह नहीं जानती थीं कि उनके मम्मी-पापा, इकलौता भाई और चचेरी बहन कभी लौट कर नहीं आएंगे। महेन्द्र के भाई सुबेसिंह की 4 बेटियां हैं, इनमें से एक बेटी पायल की इस हादसे में मौत हुई है। एक अन्य भाई प्रकाश के 3 पुत्र व एक पुत्री है।