अलवर: साधु पर दो युवकों से अश्लीलता का आरोप, भीड़ ने सरेआम पीटा



गुरुवार दोपहर साधु मेले में आया हुआ था। इसी दौरान 17 वर्षीय किशोर और 22 वर्षीय युवक उससे मिलने पहुंचे। आरोप है कि साधु दोनों को बहला-फुसलाकर आश्रम के पास जंगल की ओर ले गया, जहां वह उनसे अश्लील हरकत करने लगा। घटना की जानकारी सामने आने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने साधु को पकड़कर सरेआम पीट दिया।



तीन युवक बेल्ट से लगातार वार करते रहे, जबकि साधु रहम की गुहार करता रहा। बीच-बीच में कुछ लोग बचाने भी आए, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पीड़ितों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। टहला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, अलवर एसपी ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ राजगढ़ को सौंपी है।