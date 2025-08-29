Patrika LogoSwitch to English

अलवर: साधु पर दो युवकों से अश्लीलता का आरोप, भीड़ ने सरेआम पीटा

अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र में पांडूपोल मेले के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बलदेवगढ़ आश्रम में रहने वाले साधु भंवरानंद पर दो युवकों से अश्लीलता करने का आरोप लगा है।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 29, 2025

अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र में पांडूपोल मेले के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बलदेवगढ़ आश्रम में रहने वाले साधु भंवरानंद पर दो युवकों से अश्लीलता करने का आरोप लगा है। इनमें से एक पीड़ित नाबालिग है।


गुरुवार दोपहर साधु मेले में आया हुआ था। इसी दौरान 17 वर्षीय किशोर और 22 वर्षीय युवक उससे मिलने पहुंचे। आरोप है कि साधु दोनों को बहला-फुसलाकर आश्रम के पास जंगल की ओर ले गया, जहां वह उनसे अश्लील हरकत करने लगा। घटना की जानकारी सामने आने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने साधु को पकड़कर सरेआम पीट दिया।

तीन युवक बेल्ट से लगातार वार करते रहे, जबकि साधु रहम की गुहार करता रहा। बीच-बीच में कुछ लोग बचाने भी आए, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पीड़ितों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। टहला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, अलवर एसपी ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ राजगढ़ को सौंपी है।

29 Aug 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: साधु पर दो युवकों से अश्लीलता का आरोप, भीड़ ने सरेआम पीटा

