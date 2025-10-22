रूस में MBBS कर रहा अलवर का छात्र लापता, नदी किनारे मिले जैकेट-जूते, चिंतित परिजनों ने की तलाश करवाने की मांग

अजीत सिंह चौधरी (फोटो- पत्रिका)
लक्ष्मणगढ़ (अलवर): रूस के उफा में एमबीबीएम कर रहा लक्ष्मणगढ़ कस्बे के निकटवर्ती कफनवाड़ा गांव निवासी छात्र अजीत सिंह चौधरी 19 अक्टूबर से लापता है। छात्र से संपर्क नहीं होने के कारण परिजन चिंतित हैं।
छात्र के चाचा भोम सिंह, आजाद खान और मोनू ने बताया कि कफनवाड़ा गांव निवासी अजीत सिंह चौधरी पुत्र रुप सिंह चौधरी रूस के उफा स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2023 से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। छात्र अजीत सिंह 19 अक्टूबर की करीब 11 बजे से हॉस्टल से आधा घंटे में आने की कहकर निकला था, जो वापस नहीं लौटा।
वहीं, परिजनों ने छात्र अजीत को कॉल किया तो मोबाइल बंद मिला। मोबाइल बंद मिलने पर परिजनों ने रूम मेट को कॉल कर अजीत सिंह का नंबर बंद आने की बात कही तो उसने बताया कि वह आधा घंटे में वापस आने की कहकर गया था। लेकिन वापस नहीं लौटा।
इधर, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और हॉस्टल वार्डन की सूचना पर रूस पुलिस ने लापता छात्र की तलाश शुरू की। परिजनों ने बताया कि उन्हें विश्वविद्यालय स्टॉफ ने सूचना दी है कि 20 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे लापता छात्र का जैकेट और मोबाइल उफा में ही एक नदी किनारे मिले हैं।
उसके चार घंटे बाद छात्र के जूते भी नदी किनारे मिल गए, जिससें छात्र के माता-पिता और परिवार चिंता में है। परिजनों ने रूस में लापता छात्र की तलाश करवाने की मांग की है।
परिजनों ने बताया कि उनके पास रूस से पुलिस का फोन आया था। लेकिन उनकी भाषा समझ में नहीं आई। बाद में पुलिस ने अजीत सिंह के रूम मेट से परिजनों की बात कराई और मामले के बारे में अवगत करवाया।
लापता अजीत सिंह चौधरी के पिता रूप सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात को करीब 10 बजे उनकी और अन्य सदस्यों से अजीत से बात हुई थी। तब वह अच्छे से बात कर रहा था और किसी बारे में नहीं बताया। लगभग एक घंटे बाद वह हॉस्टल से आधा घंटे में वापस आने की बात कहकर निकल गया और वापस नहीं लौटा।
लापता छात्र के परिजनों ने छात्र के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। परिजनों ने कहा, हमें डर है कि हमारे बेटे के साथ कुछ गलत न हो गया हो। अजीत सिंह के माता का रो- रोकर बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस हमारा बच्चा सुरक्षित मिल जाए।
पीड़ित परिवार ने जिला कलक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर मामले को केंद्र सरकार और रूस में भारतीय दूतावास को अवगत करवाने व बेटे की तलाश की गुहार लगाई है। रूस में लापता छात्र अजीत सिंह चौधरी के परिजन और ग्रामीण मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले और लापता हुए छात्र अजीत सिंह की तलाश करवाने की मांग की। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिजनों को मामले को विदेश मंत्रालय को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।
परिजनों ने बताया कि अजीत सिंह 13 अक्टूबर 2023 को एमबीबीएम करने रूस के उफा शहर के बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गया था। वह एमबीबीएम तीसरे वर्ष का छात्र था। छात्र के चाचा ने बताया कि उसके भाई ने अजीत को डॉक्टर बनाने के लिए तीन बीघा जमीन बेचकर उसे रूस भेजा था।
