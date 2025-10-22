रूस में MBBS कर रहा अलवर का छात्र लापता, नदी किनारे मिले जैकेट-जूते, चिंतित परिजनों ने की तलाश करवाने की मांग



पीड़ित परिवार ने जिला कलक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर मामले को केंद्र सरकार और रूस में भारतीय दूतावास को अवगत करवाने व बेटे की तलाश की गुहार लगाई है। रूस में लापता छात्र अजीत सिंह चौधरी के परिजन और ग्रामीण मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले और लापता हुए छात्र अजीत सिंह की तलाश करवाने की मांग की। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिजनों को मामले को विदेश मंत्रालय को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।