अलवर के बहरोड़ में दर्दनाक हादसा: कार चालक के कुचलने से 2 साल के मासूम की मौत, बुझ गया घर का इकलौता चिराग

अलवर: बहरोड़ में गुरुवार शाम को एक दर्दनाक हादसे में दो साल के मासूम की कार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना गुंति गांव के रिहायशी इलाके में तब हुई, जब मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था।
परिवार के मुताबिक, बच्चा कार के पीछे खेलते समय अचानक वाहन के नीचे आ गया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बच्चे को गंभीर सिर और शरीर की चोटें आईं। स्थानीय थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया, मृतक बच्चा लविश अविनाश यादव का बेटा था। लविश घर के बाहर खेल रहा था और तभी एक कार सवार ने गाड़ी बैक करते समय उसे अनजाने में कुचल दिया।
हादसे के बाद तेज चीख-पुकार सुनकर परिवार वाले दौड़े और घायल बच्चे को तुरंत बहरोड़ के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया।
परिजन तुरंत जयपुर पहुंचे और इलाज के प्रयास किए, लेकिन बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लविश का शव फिर बहरोड़ लाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मासूम के माता-पिता बेहद सदमे में हैं। परिजन बताते हैं कि लविश उनका इकलौता बेटा था। उसके पिता अविनाश यादव एसएसबी में तैनात हैं और वर्तमान में असम में ड्यूटी पर थे। हादसे की सूचना मिलते ही वे दिल्ली होते हुए देर रात अपने घर पहुंचे। पूरे गांव में बच्चे की मौत की खबर से शोक की लहर दौड़ गई है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार चालक की पहचान कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है। परिवार और पड़ोसी हादसे से गहरे आहत हैं। प्रशासन भी इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है।