अलवर के बहरोड़ में दर्दनाक हादसा: कार चालक के कुचलने से 2 साल के मासूम की मौत, बुझ गया घर का इकलौता चिराग



परिवार के मुताबिक, बच्चा कार के पीछे खेलते समय अचानक वाहन के नीचे आ गया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बच्चे को गंभीर सिर और शरीर की चोटें आईं। स्थानीय थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया, मृतक बच्चा लविश अविनाश यादव का बेटा था। लविश घर के बाहर खेल रहा था और तभी एक कार सवार ने गाड़ी बैक करते समय उसे अनजाने में कुचल दिया।