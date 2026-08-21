Alwar News: अलवर में महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

बताया जा रहा है कि संजीदा शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे अचानक घर से निकल गई थी। उस समय परिवार के लोगों को उसके घर से जाने की जानकारी हुई तो उन्होंने आसपास तलाश शुरू की। परिजनों ने गांव और आसपास के इलाके में काफी खोजबीन की, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चला। कुछ देर बाद गांव के पास रेलवे ट्रैक पर महिला के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली। परिजन मौके पर पहुंचे तो वहां संजीदा का शव पड़ा मिला। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों की भी मौके पर भीड़ जमा हो गई।