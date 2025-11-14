Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे हादसे में एक और युवक की मौत, मृतकों की संख्या हुई तीन, घर में कोहराम

जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे चैनल नंबर 122/01 पर खोहरा और पिनान रेस्ट एरिया के बीच तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में कार सवार कप्तान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को पहले पिनान सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया। वहां से दो घायलों को जयपुर एसएमएस अस्पताल भेजा गया।