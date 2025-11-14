Anta By Election Result: अंता उप-चुनाव में कांग्रेस की प्रंचड जीत, जानिए कौन हैं प्रमोद जैन भाया

भाया ने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 2003 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत के साथ की। इसके बाद 2008 और 2018 में वे कांग्रेस के टिकट पर अंता से विधायक बने। वर्ष 2018 से 2023 तक वे गहलोत सरकार में खनन और गौपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। उनके मंत्री कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सक्रियता की काफी चर्चा रही। हालांकि साल 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के प्रभु लाल सैनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।