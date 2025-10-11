राजस्थान के अलवर में युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

पत्नी व बच्चों के साथ कार से अपने गांव देसूला लौट रहे युवक चिंटू मल्होत्रा (32) पुुत्र बालकृष्ण मल्होत्रा पर गुरुवार रात बख्तल की चौकी स्थित एक निजी बैंक के समीप समुदाय विशेष के कुछ लोगाें ने हमला कर दिया। सूचना मिलने पर जब चिंटू का चचेरा भाई करण और उसके दो साथी अमित व अंगद मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने करण के सिर पर फर्सी और लोहे की रॉड मार दी। जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल करण की शुक्रवार शाम 6 बजे सानिया हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पीडि़त पक्ष का यह भी आरोप है कि इस घटना के दौरान आरोपियों ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए नारे भी लगाए।