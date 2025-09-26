भाजपा नेता एवं पूर्व उपसभापति शशि तिवारी का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर

नगर परिषद अलवर की पूर्व उपसभापति और भाजपा की वरिष्ठ नेता शशि तिवारी का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसे पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। तिवारी ने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहते हुए संगठन और नगर विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।