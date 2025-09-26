Patrika LogoSwitch to English

अलवर

भाजपा नेता एवं पूर्व उपसभापति शशि तिवारी का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर

नगर परिषद अलवर की पूर्व उपसभापति और भाजपा की वरिष्ठ नेता शशि तिवारी का निधन हो गया।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 26, 2025

नगर परिषद अलवर की पूर्व उपसभापति और भाजपा की वरिष्ठ नेता शशि तिवारी का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसे पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। तिवारी ने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहते हुए संगठन और नगर विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उनका अंतिम संस्कार तीज श्मशान घाट पर किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और नागरिक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देंगे। उनके सहयोगियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शशि तिवारी का योगदान संगठन और नगर के विकास में सदैव याद रखा जाएगा।

Published on:

26 Sept 2025 02:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / भाजपा नेता एवं पूर्व उपसभापति शशि तिवारी का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर

