Rajasthan: रूस से MBBS छात्र का शव आज पहुंचेगा दिल्ली, अलवर में पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार

अलवर। रूस के ऊफा में एमबीबीएस करने गए छात्र अजीत का शव मिलने के 11 दिन बाद रूस की राजधानी मॉस्को से रविवार शाम भारत के लिए रवाना किया, जो सोमवार को दिल्ली पहुंचेगा। शव लेने के लिए परिजन दिल्ली रवाना हो गए। परिजन शव को लेकर अलवर आएंगे। अलवर के सरकार अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव में छात्र अजीत अंतिम संस्कार किया जाएगा।