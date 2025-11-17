Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan: रूस से MBBS छात्र का शव आज पहुंचेगा दिल्ली, अलवर में पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार

MBBS student Ajit Chaudhary: रूस के ऊफा में एमबीबीएस करने गए छात्र अजीत का शव आज दिल्ली पहुंचेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 17, 2025

Mbbs-student-Ajit-Chaudhary

मृतक अजीत चौधरी। फोटो: पत्रिका

अलवर। रूस के ऊफा में एमबीबीएस करने गए छात्र अजीत का शव मिलने के 11 दिन बाद रूस की राजधानी मॉस्को से रविवार शाम भारत के लिए रवाना किया, जो सोमवार को दिल्ली पहुंचेगा। शव लेने के लिए परिजन दिल्ली रवाना हो गए। परिजन शव को लेकर अलवर आएंगे। अलवर के सरकार अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव में छात्र अजीत अंतिम संस्कार किया जाएगा।

बता दें कि 19 अक्टूम्बर को वह लापता हो गया था। जिसका शव 19 दिन बाद 6 नवम्बर को एक बांध में मिला था। शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम व अन्य कानूनी कार्रवाई के बाद मॉस्को से शव को फ्लाइट से दिल्ली रवाना किया। परिजन राजेन्द्र चौधरी, नरेंद्र चौधरी, दादा बाबूलाल, जीजा दामोदर चौधरी सहित कई लोग रविवार शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

अलवर में पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार

मृतक छात्र अजीत चौधरी के चाचा राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि अजीत चौधरी की बॉडी को दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा अलवर सामान्य अस्पताल लाया जाएगा। यहां मेडिकल बोर्ड से दोबारा से अजीत की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे।

Rajasthan News: रूस से कल भारत आएगा MBBS स्टूडेंट अजीत चौधरी का शव, अलवर में दोबारा होगा पोस्टमार्टम
अलवर
Ajit-Chaudhary

