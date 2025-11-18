Alwar Crime: ‘कॉल गर्ल’ और एस्कॉर्ट सर्विस… गांवों तक पहुंचा गोरख धंधे का खेल, ऐसे बना रहे लोगों को शिकार

अलवर। कॉल गर्ल और एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी का धंधा अब गांवों तक फैल चुका है। कई भोले-भाले लोग इसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन शर्म और बदनामी के डर से अधिकांश लोग मामले की रिपोर्ट नहीं करते। जयपुर पुलिस कमिश्नर और जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ऐसे कई गिरोहों का भंडाफोड़ किया है, जिनमें 15 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।