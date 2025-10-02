Patrika LogoSwitch to English

सिविल डिफेंस जवान पानी की टंकी पर चढ़ा, एडीएम के पीए पर करवाई की मांग

अलवर में सिविल डिफेंस का एक जवान पानी की टंकी पर चढ़ गया। सिविल डिफेंस जवान भानु का आरोप है कि ड्यूटी लगाने में पक्षपात और भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 02, 2025

टंकी पर चढ़ा सिविल डिफेंस जवान (फोटो - पत्रिका)

अलवर में सिविल डिफेंस का एक जवान पानी की टंकी पर चढ़ गया। सिविल डिफेंस जवान भानु का आरोप है कि ड्यूटी लगाने में पक्षपात और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भानु ने बताया कि पिछले एक साल में उसकी सिर्फ दो महीने की ड्यूटी लगी, जबकि चहेतों को आठ-आठ महीने तक मौका दिया गया।

भानु ने साफ आरोप लगाया कि रिश्वत देने वालों को प्राथमिकता दी जाती है और बाकी जवानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस विरोध के दौरान मौके पर पहुंची तहसीलदार रश्मि शर्मा ने समझाइश कर भानु को नीचे उतारा। जवान का कहना है कि इस बार जब उसका नंबर आया तो ड्यूटी चार्ट से उसका और एक अन्य साथी का नाम काटकर चहेतों के नाम जोड़ दिए गए।


इससे जवानों को वेतन में भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वेतन का भुगतान ड्यूटी के आधार पर ही बनता है। भानु ने प्रशासन से मांग की है कि एडीएम के पीए के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ड्यूटी निष्पक्ष तरीके लगे।

Updated on:

02 Oct 2025 11:47 am

Published on:

02 Oct 2025 11:46 am

