सिविल डिफेंस जवान पानी की टंकी पर चढ़ा, एडीएम के पीए पर करवाई की मांग

अलवर में सिविल डिफेंस का एक जवान पानी की टंकी पर चढ़ गया। सिविल डिफेंस जवान भानु का आरोप है कि ड्यूटी लगाने में पक्षपात और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भानु ने बताया कि पिछले एक साल में उसकी सिर्फ दो महीने की ड्यूटी लगी, जबकि चहेतों को आठ-आठ महीने तक मौका दिया गया।



भानु ने साफ आरोप लगाया कि रिश्वत देने वालों को प्राथमिकता दी जाती है और बाकी जवानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस विरोध के दौरान मौके पर पहुंची तहसीलदार रश्मि शर्मा ने समझाइश कर भानु को नीचे उतारा। जवान का कहना है कि इस बार जब उसका नंबर आया तो ड्यूटी चार्ट से उसका और एक अन्य साथी का नाम काटकर चहेतों के नाम जोड़ दिए गए।