अलवर में अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता की चयन सूची पर विवाद, अभिभावकों ने उठाए अनियमितता के सवाल

अलवर में जिला स्तरीय अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता से जुड़ी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। आलीम मेमोरियल एकेडमी बख्तल की चौकी रामगढ़ की ओर से जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर को जांच के लिए पत्र भी लिखा गया है।
कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि चयन सूची में योग्य और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि कुछ खिलाड़ियों का चयन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया है। उनका कहना है कि बच्चों ने मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई।
अभिभावकों ने मांग की है कि प्रतियोगिता में शामिल प्रत्येक खिलाड़ी के प्रदर्शन रिकॉर्ड की दोबारा जांच कराई जाए। ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ न हो और सही उम्मीदवारों को ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह मिल सके।