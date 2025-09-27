अलवर में अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता की चयन सूची पर विवाद, अभिभावकों ने उठाए अनियमितता के सवाल

अलवर में जिला स्तरीय अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता से जुड़ी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। आलीम मेमोरियल एकेडमी बख्तल की चौकी रामगढ़ की ओर से जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर को जांच के लिए पत्र भी लिखा गया है।