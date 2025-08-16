दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों की पिकअप पलटी, एक की मौत

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर जिले के गोविंदगढ़ के पास आज तड़के करीब साढ़े 4 बजे गोतस्करों की पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में पिकअप में सवार एक 32 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। वहीं, 20 वर्षीय दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त पिकअप हरियाणा नंबर की है। मौके पर पहुंची गोविंदगढ़ पुलिस ने देखा कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वाहन से एक युवक का शव बरामद हुआ, जबकि दूसरा युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने मृतक का शव गोविंदगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।