अलवर

Rajasthan: रूस से MBBS छात्र के शव को भारत लाने में देरी पर भड़के लोग, अलवर जिले का लक्ष्मणगढ़ कस्बा आज बंद

MBBS student Ajit Chaudhary: रूस से एमबीबीएस छात्र के शव को भारत लाने में देरी हो रही है। जिसके चलते लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 13, 2025

Ajit-Chaudhary

धरना-प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोग व इनसेट में छात्र अजीत। फोटो: पत्रिका

अलवर। रूस में एमबीबीएस के छात्र अजीत चौधरी का शव मिलने के 7 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। शव को भारत लाने में हो रही देरी के विरोध में निजी स्कूल सहित लक्ष्मणगढ़ कस्बा आज बंद है। इससे पहले बुधवार को क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर सांकेतिक धरना देकर विरोध-प्रदर्शन किया था।

राजेन्द्र चौधरी, नटवर चौधरी, महेन्द्र सिंह एलके, नरेन्द्र चौधरी आदि ने बताया कि छात्र अजीत चौधरी का शव भारत लाने में दिनों दिन देरी हो रही है। इसके विरोध में क्षेत्रवासियों, परिजन, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गुरुवार को लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद रखने का निर्णय लिया। सुबह से ही लक्ष्मणगढ़ कस्बा पूर्णत: बंद है। दुकानदारों ने भी बंद को समर्थन दिया है। ऐसे में दुकानें पूरी तरह बंद है।

केंद्र व राज्य सरकार पर लगाया ये आरोप

वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार पर छात्र के शव को भारत लाने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा अगर छात्र किसी नेता या उद्योगपति का बेटा या रिश्तेदार होता तो अब तक शव भारत आ जाता। चाचा राजेन्द्र ने आरोप लगाया कि कई बार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिल चुके, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है।

कोई मदद नहीं मिल रही

मृतक के चाचा भोमसिंह ने कहा कि रूस स्थित भारतीय दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही। बार-बार कॉल करने पर कभी कभार ही जवाब मिलता है। मेल करते हैं तो उसका जवाब दिया जा रहा है। राजेन्द्र ने कहा कि हमने बिना पोस्टमार्टम के ही शव भेजने के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन सात दिन बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। कुछ वक्ताओं ने जनप्रतिनिधियों पर भी मामले में ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। बाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंच एसडीएम अर्चना चौधरी को ज्ञापन सौंपा।

13 Nov 2025 08:52 am

Rajasthan: रूस से MBBS छात्र के शव को भारत लाने में देरी पर भड़के लोग, अलवर जिले का लक्ष्मणगढ़ कस्बा आज बंद

