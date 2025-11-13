Rajasthan: रूस से MBBS छात्र के शव को भारत लाने में देरी पर भड़के लोग, अलवर जिले का लक्ष्मणगढ़ कस्बा आज बंद

मृतक के चाचा भोमसिंह ने कहा कि रूस स्थित भारतीय दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही। बार-बार कॉल करने पर कभी कभार ही जवाब मिलता है। मेल करते हैं तो उसका जवाब दिया जा रहा है। राजेन्द्र ने कहा कि हमने बिना पोस्टमार्टम के ही शव भेजने के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन सात दिन बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। कुछ वक्ताओं ने जनप्रतिनिधियों पर भी मामले में ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। बाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंच एसडीएम अर्चना चौधरी को ज्ञापन सौंपा।