Rajasthan Crime: शातिर ड्रग तस्कर घीलोठ की पीजी से गिरफ्तार, ऊंट चराने की आड़ में पाकिस्तान बॉर्डर से कर रहा था तस्करी

गिरफ्तार किए गए तस्कर पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। उसकी कार्यशैली किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह शातिर अपराधी भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में ऊंट चराने के बहाने जाता था। वहीं से यह पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन और अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों की खेप उठाता था। इसके बाद यह तस्कर इस बड़ी खेप को देश के दो बड़े ड्रग्स हब - दिल्ली और पंजाब में स्थित बड़े तस्करों तक पहुंचाता था। यह पूरा नेटवर्क तीन साल से सक्रिय था, लेकिन यह तस्कर लगातार पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर फरार था।