Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Crime: शातिर ड्रग तस्कर घीलोठ की पीजी से गिरफ्तार, ऊंट चराने की आड़ में पाकिस्तान बॉर्डर से कर रहा था तस्करी

Rajasthan Crime: जांच एजेंसियों के अनुसार यह शातिर अपराधी भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में ऊंट चराने के बहाने जाता था। वहीं से यह पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन और अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों की खेप उठाता था।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Nov 01, 2025

drug supplier arrest

इसी जगह से पकड़ा गया शातिर ड्रग तस्कर (फोटो-पत्रिका)

कोटपूतली-बहरोड़। जिले के शांत औद्योगिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब राज्य की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एनटीएफ) और एटीएस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हेरोइन तस्कर को घीलोठ से धर दबोचा। इस तस्कर की तीन सालों से देश की विभिन्न जांच एजेंसियों को तलाश थी। जो पहचान बदलकर फरारी काट रहा था।

ऊंट चराने की आड़ में हेरोइन की तस्करी

गिरफ्तार किए गए तस्कर पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। उसकी कार्यशैली किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह शातिर अपराधी भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में ऊंट चराने के बहाने जाता था। वहीं से यह पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन और अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों की खेप उठाता था। इसके बाद यह तस्कर इस बड़ी खेप को देश के दो बड़े ड्रग्स हब - दिल्ली और पंजाब में स्थित बड़े तस्करों तक पहुंचाता था। यह पूरा नेटवर्क तीन साल से सक्रिय था, लेकिन यह तस्कर लगातार पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर फरार था।

सीकर-झुंझुनूं से भागा, घीलोठ में पकड़ा गया

एटीएस व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को इनपुट मिला था कि तस्कर जयपुर रेंज के सीकर, झुंझुनूं और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में कहीं छिपा हुआ है। एटीएस के आइजी विकास कुमार के निर्देशन में बनी विशेष टीमों ने सबसे पहले सीकर और झुंझुनूं में दबिश दी। हालांकि, हर बार की तरह तस्कर पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले भाग निकला। लेकिन, एटीएस को सटीक सूचना मिली कि यह तस्कर अब कोटपूतली-बहरोड़ जिले के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में छिपा हुआ है।

पीजी में फरारी और फैक्टरियों के बाहर टोह

सूचना मिलते ही दोनों टीमों ने देर न करते हुए घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में दबिश दी। खुलासा हुआ कि इनामी तस्कर सिर्फ चार से पांच दिन पहले ही यहां आया था और औद्योगिक क्षेत्र के एक पीजी (पेइंग गेस्ट हाउस) में छिपकर रह रहा था। जांच में सामने आया कि पकड़े जाने के डर से वह पूरे दिन औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न फैक्ट्रियों के बाहर घूमता रहता था, ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो। पुलिस और एटीएस की टीम ने उसके ठिकाने पर दबिश दी और उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

अब गिरोह के अन्य सदस्यों की बारी

तस्कर की गिरफ्तारी के बाद अब एटीएस और अन्य जांच एजेंसियां इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के अंदर अन्य तस्करों और उनके सहयोगियों के बारे में गहन जांच कर रही हैं। यह गिरफ्तारी दिल्ली-पंजाब तक फैले पूरे ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। डीएसपी नीमराणा सचिन शर्मा ने बताया कि एटीएस व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम औद्योगिक क्षेत्र से एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। अन्य जानकारी जांच एजेंसियां ही दे सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Ajmer Crime: हिस्ट्रीशीटर की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, सलवार सूट पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, देखने वालों की लगी भीड़
अजमेर
Ajmer Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 08:17 pm

Published on:

01 Nov 2025 08:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Crime: शातिर ड्रग तस्कर घीलोठ की पीजी से गिरफ्तार, ऊंट चराने की आड़ में पाकिस्तान बॉर्डर से कर रहा था तस्करी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: जनाना अस्पताल से प्रसूता हुई गायब, साढ़े छह घंटे बाद मिली

women Hospital alwar
अलवर

गोविंदगढ़ मेले में युवक की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

अलवर

Alwar: 2 साल की मासूम को झाड़ियों में फेंक गई मां, रोते हुए युवक को मिली, सामने पड़े थे मूंगफली के दाने

alwar news
अलवर

Rajasthan: गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं उठने से मचा हड़कंप, 58 मिनट खड़ी रही ट्रेन; बड़ा हादसा टला

अलवर

प्रभात फेरियों में गूंज रही गुरु नानक देव की वाणी, श्रद्धा और भक्ति से निहाल हो रही संगत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.