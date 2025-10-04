त्योहारों से पहले महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू

कार्यक्रम की आयोजक शिवानी ने बताया कि दीपावली और करवा चौथ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी जरूरत का सामान मिल सके। प्रदर्शनी में घरेलू सजावट, पारंपरिक आभूषण, परिधान, हैंडमेड गिफ्ट्स और पूजा सामग्री जैसे विविध उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।