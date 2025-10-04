Patrika LogoSwitch to English

त्योहारों से पहले महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू

लघु उद्योग भारती की ओर से अलवर के कंपनी बाग के समीप महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में अलवर, दिल्ली, जयपुर, बनारस और नोएडा से आई महिलाओं ने अपने-अपने उत्पादों की दुकानें लगाईं।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 04, 2025

। हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी (फोटो - पत्रिका)

लघु उद्योग भारती की ओर से अलवर के कंपनी बाग के समीप महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में अलवर, दिल्ली, जयपुर, बनारस और नोएडा से आई महिलाओं ने अपने-अपने उत्पादों की दुकानें लगाईं।

कार्यक्रम की आयोजक शिवानी ने बताया कि दीपावली और करवा चौथ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी जरूरत का सामान मिल सके। प्रदर्शनी में घरेलू सजावट, पारंपरिक आभूषण, परिधान, हैंडमेड गिफ्ट्स और पूजा सामग्री जैसे विविध उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।


प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों की भी अच्छी भागीदारी रही और महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों को सराहा गया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वावलंबन की दिशा में उन्हें नई पहचान मिलेगी।

04 Oct 2025 04:05 pm

त्योहारों से पहले महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू

