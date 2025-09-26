Rajasthan: फाइनेंस कंपनी बनाकर करोड़ों का फ्रॉड, मामा-भांजा फरार, गुस्साए लोगों ने घर में की तोड़फोड़; वाहनों में लगाई आग

ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले कंपनी के एक एजेंट की संदिग्ध मौत हो गई थी। तभी से निवेशकों में आशंका बढ़ गई थी। जब बार-बार मांगने पर भी पैसे नहीं लौटे तो गुस्सा हिंसा में बदल गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गांव में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। कंपनी मालिक और एजेंटों की तलाश जारी है। वहीं ग्रामीण अब भी अपने पैसों की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुल मिलाकर मातौर गांव में यह घोटाला न सिर्फ हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई लील गया है, बल्कि ग्रामीणों का विश्वास भी तोड़ गया है। लोग कह रहे हैं कि जब तक उनके पैसे नहीं लौटेंगे तो गांव में आंदोलन और उग्र हो सकता है।