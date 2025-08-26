ERCP Project: राजस्थान में कब आएगा ईआरसीपी का पानी, भजनलाल सरकार के मंत्री का बड़ा दावा

उन्होंने कहा कि नटनी के बारां से जयसमंद तक नहर के जीर्णोद्धार के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए है। जल्द ही इसके टेंडर होंगे। इसके बाद काम शुरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जयसमंद बांध बहाव क्षेत्र में पूर्व जिला कलक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के कार्यकाल में अतिक्रमण हटाए गए थे। अब फिर से अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताकि नटनी का बारा का पानी जयसमंद बांध में आ सके। इससे आने वाले समय में शहर में पानी कमी दूर होगी।