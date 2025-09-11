Rajasthan: स्कूल बस से लौट रही थी मासूम, घर के आगे उसी ने कुचला, बड़े भाई के सामने दर्दनाक मौत

राजस्थान के अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में स्कूल बस की चपेट में आने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक नेहा पुत्री श्रीराम गुर्जर डहलावास की रहने वाली थी। वह सिलीसेढ़ तिराहे के समीप निजी स्कूल में पढ़ती थी।
गुरुवार को वह अपने 8 वर्षीय बड़े भाई के साथ स्कूल गई थी। वहां से लौटते समय स्कूल बस से उतरने के बाद नेहा उसी बस की चपेट में आ गई। घटना के दौरान बड़े भाई ने दौड़कर परिजनों को सूचना दी। तब तक बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर परिजन बच्ची को तुरंत सिलीसेढ़ तिराहे स्थित एक प्राइवेट क्लीनिक पर लेकर गए।
यह वीडियो भी देखें
इसके बाद उसे सामान्य अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्ची को पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. पीसी सैनी ने बताया कि बच्ची के पेट से निचले हिस्से में आंतरिक चोट लगने से उसकी मौत होना सामने आया है। उधर, मामले में परिजनों ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है।