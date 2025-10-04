Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली जाने वाले माल पर अब लगेगा शुल्क, महंगे होंगे दूध-सब्जी

दिल्ली में डीजल चालित वाणिज्यिक वाहनों को अब पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दस साल से इन वाहनों को ईसीसी पर छूट दे रखी थी, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह शुल्क लगाया है।

2 min read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 04, 2025

representative picture

दिल्ली में डीजल चालित वाणिज्यिक वाहनों को अब पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दस साल से इन वाहनों को ईसीसी पर छूट दे रखी थी, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह शुल्क लगाया है। इस शुल्क के लगने से अलवर से दिल्ली जा रहे दूध, सब्जी व अन्य उत्पादों के वाहनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यही नहीं दिल्ली से आ रहा माल भी महंगा होगा।

बताया जा रहा है कि एमसीडी ने याचिका दायर कर यह शुल्क लगाने की मांग की थी। एमसीडी प्रशासन का कहना था कि जरूरी सामान जैसे सब्जियां, फल, दूध, अनाज, अंडे, बर्फ, पोल्ट्री आइटम आदि लेकर आने वाले वाहनों को जांचने के लिए रोका जाता है।

इस वजह से वाहन रुकता है और प्रदूषण बढ़ता है। शुल्क लेने पर वाहन सीधे निकलेंगे, इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। गौरतलब है कि अब तक माल से लदे छोटे व बड़े वाणिज्यिक वाहनों को शुल्क में 100 प्रतिशत व खाली वाहनों को शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी। मगर अब सभी वाणिज्यिक वाहनों को यह शुल्क चुकाना पड़ेगा।

मालाखेड़ा, बसवा, राजगढ़ से 25 गाड़ियां सब्जी की रोजाना होती है सप्लाई

अलवर से दिल्ली के आजादपुर, केशवपुर, गाजीपुर, ओखला, साहिबाबाद और नोएडा सहित कई इलाकों में मालाखेड़ा, बसवा और राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र से करीब 25 गाड़ियां सब्जियों की सप्लाई हो रही है। इसी तरह रोजाना 125 गाड़ियों के माध्यम से 40 हजार कट्टे प्याज दिल्ली जाता है। ऐसे में इन वाहनों का भाड़ा बढेगा, जो सीधे तौर पर जनता की जेब को प्रभावित करेगा।

अलवर से दूध की होती है सप्लाई

अलवर एनसीआर का हिस्सा है। इसकी दिल्ली से दूरी भी कम है। ऐसे में सर्वाधिक मात्रा में दूध और सब्जियां यहां से दिल्ली जाती हैं। इस शुल्क के लगने से दिल्ली जाने वाला माल महंगा होगा। उधर, अलवर में जयपुर से फलों की सप्लाई आती है, लेकिन जयपुर आने वाला माल भी दिल्ली होकर आता है। ऐसे में फल महंगे होंगे।

इस शुल्क का सीधे तौर पर गाड़ियों के भाड़े पर असर आएगा। अगर भाड़ा बढ़ेगा तो माल के दाम भी बढ़ेंगे। - धारा भाई, प्याज व्यापारी, अलवर

Published on:

04 Oct 2025 12:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल्ली जाने वाले माल पर अब लगेगा शुल्क, महंगे होंगे दूध-सब्जी

