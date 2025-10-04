दिल्ली जाने वाले माल पर अब लगेगा शुल्क, महंगे होंगे दूध-सब्जी

दिल्ली में डीजल चालित वाणिज्यिक वाहनों को अब पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दस साल से इन वाहनों को ईसीसी पर छूट दे रखी थी, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह शुल्क लगाया है। इस शुल्क के लगने से अलवर से दिल्ली जा रहे दूध, सब्जी व अन्य उत्पादों के वाहनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यही नहीं दिल्ली से आ रहा माल भी महंगा होगा।