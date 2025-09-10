सिलीसेढ़ झील के 50 मीटर दायरे में बने होटल-रिसॉर्ट पर गिरेगी गाज, होगा ड्रोन सर्वे

कोर्ट से स्टे वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर बाकी अवैध प्रतिष्ठान मिलेंगे, उन पर एक्शन होगा। सिलीसेढ़ झील के चारों ओर होटल, रेस्टोरेंट व रिसॉर्ट आदि का जाल बिछाया जा चुका है। झील के कैचमेंट एरिया तक होटल बन गए हैं। कुछ तो 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही हैं, जिनमें हाल ही में बारिश के दौरान पानी भी घुस गया था। प्रशासन ने पूर्व में सर्वे कराया था, जिसमें 14 होटल व अन्य अतिक्रमण दायरे में आए थे।