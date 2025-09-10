सिलीसेढ़ झील के 50 मीटर दायरे में बने होटल-रिसॉर्ट पर गिरेगी गाज, होगा ड्रोन सर्वे

सिलीसेढ़ झील से 50 मीटर के दायरे में बने सभी प्रतिष्ठानों का प्रशासन और यूआईटी ड्रोन सर्वे कराने जा रहा है। इस सर्वे के आधार पर अवैध निर्माण की पहचान होगी और नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सरिस्का बफर एरिया व राजस्व बफर एरिया में बने प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई होगी। एक प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि ड्रोन सर्वे जल्द शुरू होगा।
कोर्ट से स्टे वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर बाकी अवैध प्रतिष्ठान मिलेंगे, उन पर एक्शन होगा। सिलीसेढ़ झील के चारों ओर होटल, रेस्टोरेंट व रिसॉर्ट आदि का जाल बिछाया जा चुका है। झील के कैचमेंट एरिया तक होटल बन गए हैं। कुछ तो 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही हैं, जिनमें हाल ही में बारिश के दौरान पानी भी घुस गया था। प्रशासन ने पूर्व में सर्वे कराया था, जिसमें 14 होटल व अन्य अतिक्रमण दायरे में आए थे।
इन पर कार्रवाई की गई, लेकिन खाली भूखंडों की चारदीवारी गिराई गई, बाकी को छोड़ दिया गया। ऐसे में अब इनका नंबर आ सकता है। इसके अलावा टहला में 34 होटल सर्वे में आ चुके हैं। उन पर कार्रवाई भी होना बाकी है। पूर्व में सभी एसडीएम को आदेश दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।