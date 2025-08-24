Rajasthan Politics: खैरथल-तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने को लेकर घमासान, BJP को उठाना पड़ सकता है ये नुकसान

यहां भी जिले के नाम व मुख्यालय बदलने की आशंका से विरोध हो रहा है, पर भाजपा साफ कर चुकी है कि इस विरोध में आमजन नहीं है। तिजारा से भाजपा के विधायक बालकनाथ हैं। उन्होंने 6 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी। अब कांग्रेस का प्रयास है कि यहां भी भाजपा के वोटों में जिले के मुद्दे के जरिए सेंध लगाई जाए। इसका लाभ पंचायत चुनाव में लेने की तैयारी है।