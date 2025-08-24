Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Politics: खैरथल-तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने को लेकर घमासान, BJP को उठाना पड़ सकता है ये नुकसान

राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन जिला मुख्यालय खैरथल की जगह भिवाड़ी बनाया गया, तो पंचायत चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अलवर

Santosh Trivedi

Aug 24, 2025

Bjp congress
Photo- Patrika

अलवर. खैरथल-तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने के निर्णय को लेकर घमासान चल रहा है। भाजपा भविष्य में यहां से अपने विधायक बनाने के सपने देख रही है। वहीं, कांग्रेस ने भी इस निर्णय के खिलाफ खड़े होकर जनता को संदेश दिया है कि वह भविष्य में भी उनके साथ होगी।

राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन जिला मुख्यालय खैरथल की जगह भिवाड़ी बनाया गया, तो पंचायत चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तिजारा, किशनगढ़बास व मुंडावर में 250 से ज्यादा ग्राम पंचायतें आती हैं।

इस चुनाव के जरिए पार्टी यदि अपने सरपंच बनाने में कामयाब नहीं हो पाती है, तो फिर उसका असर आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव तक जा सकता है। हालांकि भाजपा ने अपनी समीक्षा की है। वह इस मुद्दे के जरिए भिवाड़ी व अन्य लोगाें के साथ खड़े होकर भविष्य के लिए अपने को तैयार मान रही है। वैसे भी पंचायत हो या फिर निकाय चुनाव, इसमें सत्तापक्ष का दबदबा होता है।

ये भी पढ़ें

खैरथल-तिजारा का नाम व मुख्यालय बदलने पर क्या बोले खैरथल के लोग ? देखें यहां  
अलवर
image

वर्तमान में किशनगढ़बास से कांग्रेस के विधायक दीपचंद खैरिया हैं। उन्होंने 10 हजार वोटों से भाजपा को हराया। वह लगातार दो बार से चुनाव जीत रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस अपनी विधानसभा सीट आगे के लिए पक्की करना चाहती है।

वहीं, भाजपा कह रही है कि केवल वोटों की खातिर जनता को भड़काया जा रहा है। कांग्रेस के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह मुंडावर से भी कांग्रेस के विधायक ललित यादव हैं। उन्हें 37 हजार वोटों से जीत मिली थी। हालांकि जीत का अंतर लोकसभा चुनाव में यहां से कम हो गया था।

यहां भी जिले के नाम व मुख्यालय बदलने की आशंका से विरोध हो रहा है, पर भाजपा साफ कर चुकी है कि इस विरोध में आमजन नहीं है। तिजारा से भाजपा के विधायक बालकनाथ हैं। उन्होंने 6 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी। अब कांग्रेस का प्रयास है कि यहां भी भाजपा के वोटों में जिले के मुद्दे के जरिए सेंध लगाई जाए। इसका लाभ पंचायत चुनाव में लेने की तैयारी है।

भिवाड़ी में बढ़ सकते हैं भाजपा के वोट

जानकारों का कहना है कि यदि भिवाड़ी जिला मुख्यालय बना दिया गया, तो यहां भाजपा अपना वोटबैंक और मजबूत करेगी। तीन लाख से ज्यादा वोटर यहां पर हैं। ऐसे में आगामी चुनावों में भी भाजपा यहां से बड़ा लाभ देख रही है। यानी जो नुकसान किशनगढ़बास या खैरथल में होगा, उसकी भरपाई भिवाड़ी से हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Bharthari Nagar: खैरथल-तिजारा जिले के नाम व मुख्यालय परिवर्तन का विरोध, ‘जिला बचाओ संघर्ष समिति’ का गठन
अलवर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Aug 2025 12:21 pm

Published on:

24 Aug 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Politics: खैरथल-तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने को लेकर घमासान, BJP को उठाना पड़ सकता है ये नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.