30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

लक्खी मेला 2025: छापाला भैरू बाबा के लक्खी मेले का आगाज, 651 क्विंटल चूरमे का लगेगा महाभोग

Lakhi Mela: कोटपूतली-बहरोड़ में छापाला भैरू बाबा के 17वें वार्षिकोत्सव व लक्खी मेले की धूम है। गुरुवार को 21 हजार महिलाओं की भव्य कलश यात्रा निकली। आज मुख्य मेले में चार लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Arvind Rao

Jan 30, 2026

Lakhi Mela 2025

Lakhi Mela 2025 (Patrika File Photo)

कोटपूतली-बहरोड़: राजस्थान के कोटपूतली में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। छापाला भैरू बाबा के 17वें वार्षिकोत्सव और लक्खी मेले की शुरुआत गुरुवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हो गई। आज यानी 30 जनवरी (शुक्रवार) को मुख्य मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब चार लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।

मेले के आगाज पर गुरुवार को चोटिया मोड़ से मंदिर परिसर तक ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। इसमें पारंपरिक वेशभूषा में 21,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। 15 डीजे की धुनों पर थिरकती महिलाओं और ड्रोन से होती पुष्प वर्षा ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया।

JCB और थ्रेसर से बना 651 क्विंटल चूरमा

इस मेले का मुख्य आकर्षण यहां तैयार होने वाला 651 क्विंटल चूरमा है। इस महाप्रसादी को तैयार करने के लिए पिछले एक महीने से 5000 से अधिक लोग सेवा में जुटे हैं। चूरमा बनाने के लिए JCB, थ्रेसर और ट्रैक्टरों जैसी मशीनों का उपयोग किया गया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। शुक्रवार सुबह भैरू बाबा को भोग लगाने के बाद यह महाप्रसादी लाखों भक्तों में बांटी जाएगी।

धमाल और भजनों की गूंज

वार्षिकोत्सव में आज विशाल भंडारे के साथ-साथ प्रसिद्ध गायकों द्वारा धमाल और जागरण की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मुकेश एंड पार्टी, शिंभु एंड पार्टी सहित कई क्षेत्रीय कलाकार डप-मंजीरों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में घी के नाम पर ‘सफेद जहर’: 43 हजार लीटर नकली स्टॉक जब्त, 3 बड़े ब्रांड्स की पैकिंग, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
जयपुर
Fake Ghee Racket in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 10:47 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / लक्खी मेला 2025: छापाला भैरू बाबा के लक्खी मेले का आगाज, 651 क्विंटल चूरमे का लगेगा महाभोग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर के युवाओं के आयडिया को लग रहे पंख, 76 स्टार्टअप पंजीकृत

अलवर

यहां बनेगा सरिस्का का नया पर्यटन जोन, 100 हेक्टेयर क्षेत्र होगा शामिल

अलवर

गो तस्कर चलती पिकअप से एक दर्जन से अधिक गोवंश रास्ते में पटककर हुए फरार

अलवर

गेंदाला की ढाणी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ पथराव

अलवर

कमरे की कुंदी लगा गृह स्वामी को किया बंद , जाग होने पर महंगे जेवरात लेकर भागे चोर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.