लक्खी मेला 2025: छापाला भैरू बाबा के लक्खी मेले का आगाज, 651 क्विंटल चूरमे का लगेगा महाभोग

इस मेले का मुख्य आकर्षण यहां तैयार होने वाला 651 क्विंटल चूरमा है। इस महाप्रसादी को तैयार करने के लिए पिछले एक महीने से 5000 से अधिक लोग सेवा में जुटे हैं। चूरमा बनाने के लिए JCB, थ्रेसर और ट्रैक्टरों जैसी मशीनों का उपयोग किया गया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। शुक्रवार सुबह भैरू बाबा को भोग लगाने के बाद यह महाप्रसादी लाखों भक्तों में बांटी जाएगी।