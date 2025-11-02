Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर: पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व पूर्व विधायक सिंघल के बीच जमीन विवाद, हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Alwar News: हाईकोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार और पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के बीच चल रहे जमीनी विवाद में एडीजे कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 02, 2025

Jitendra-Singh-Banwari-Lal-Singhal

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंहऔर पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल। फोटो: पत्रिका

अलवर। हाईकोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार और पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के बीच चल रहे जमीनी विवाद में एडीजे कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा है कि पूर्व विधायक सिंघल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार के बीच हुए इकरारनामे को निचली अदालत ने सही माना है।

वहीं, पूर्व विधायक ने जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए एडीजे कोर्ट में दावा किया था। जबकि उसे ब्याज सहित रुपए लौटाने के आदेश दिए गए। इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई गई है।

यह निर्देश भी दिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उक्त जमीन को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाए और न ही थर्ड पार्टी को इससे संबंधित कोई अधिकार दिए जाएं। साथ ही पूर्व राज परिवार के वर्तमान सभी सदस्यों को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपिस्थत होने के भी आदेश दिए गए हैं।

यह है पूरा मामला

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार और पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के बीच जमीनी विवाद के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने 31 जुलाई को एक निर्णय पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्व राजपरिवार की ओर से पूर्व विधायक सिंघल को 10 लाख सालाना 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए जाएं। इस निर्णय के खिलाफ पूर्व विधायक सिंघल की ओर से उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New District: राजस्थान के 7 नए जिलों के लिए आई अच्छी खबर, अब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
अजमेर
Rajasthan-new-district

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जितेंद्र सिंह

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 10:19 am

Published on:

02 Nov 2025 10:16 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व पूर्व विधायक सिंघल के बीच जमीन विवाद, हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road Accident: 4 बेटियों के सिर से उठा माता-पिता का साया, इकलौते भाई की भी मौत; मातम में बदली शादी की खुशियां

Alwar-Road-Accident
अलवर

राजस्थान में भीषण हादसा: शादी समारोह से लौटते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम

alwar big accident
अलवर

Alwar News: जनाना अस्पताल से प्रसूता हुई गायब, साढ़े छह घंटे बाद मिली

women Hospital alwar
अलवर

Rajasthan Crime: शातिर ड्रग तस्कर घीलोठ की पीजी से गिरफ्तार, ऊंट चराने की आड़ में पाकिस्तान बॉर्डर से कर रहा था तस्करी

drug supplier arrest
अलवर

गोविंदगढ़ मेले में युवक की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.