अलवर: पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व पूर्व विधायक सिंघल के बीच जमीन विवाद, हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार और पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के बीच जमीनी विवाद के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने 31 जुलाई को एक निर्णय पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्व राजपरिवार की ओर से पूर्व विधायक सिंघल को 10 लाख सालाना 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए जाएं। इस निर्णय के खिलाफ पूर्व विधायक सिंघल की ओर से उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।