Alwar: मस्जिद में ले जाकर 5 साल की मासूम से दरिंदगी, अब जीवनभर जेल में रहेगा मौलवी

इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 18 साक्ष्य पेश किए गए। अपने फैसले के दौरान न्यायाधीश शिल्पा समीर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त ने महज 5 साल की अबोध बालिका, जिसकी उम्र खिलौनों से खेलने की है, उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसके साथ दरिंदगी कर जघन्य अपराध किया है। जिसका बच्ची पर जीवनपर्यन्त तक मन-मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। ऐसे में मुल्जिम की सजा में नरमी नहीं रखी जा सकती। सजा में नरमी रखे जाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा।