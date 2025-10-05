अलवर में गो तस्करी का भंडाफोड़, मिनी ट्रक में ठूंस-ठूंसकर भरे थे 25 गोवंश, 2 की मौत

मिनी ट्रक में मिली गाय। फोटो: पत्रिका
अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में गो तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। राजगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर चैनल नंबर 128.1 पर गोरक्षकों ने 25 गोवंश से भरा मिनी ट्रक पकड़ा। जिनमें से दो गोवंश की मौत हो गई और 4 घायल मिले हैं।
गोवंश को बेरहमी से ठूंस-ठूंसकर भरा हुआ था। जिन्हें तस्करों के कब्जे से छुड़वा कर राजगढ़ भोरंगी धाम गोशाला पहुंचाया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस के अनुसार गोरक्षक हेमंत मीना ने बताया कि उन्हें गत रात्रि सूचना मिली कि जयपुर की तरफ से गोवंश से भरा मिनी ट्रक आ रहा है। सूचना पर गोरक्षकों की टीम दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मिनी ट्रक को रुकवाया।
मिनी ट्रक के पीछे ही एक गाड़ी और थी, जिसमें कई तस्कर बैठे हुए थे। सभी तस्कर मौके से भाग छूटे। वहीं, चालक भी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मिनी ट्रक में कुल 25 गोवंश निकले। जिनमें दो की मौत हो चुकी और चार गोवंश गम्भीर घायल है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर पुलिस की कोई चौकी नहीं है। तस्करों के हौसले इतने बुलन्द है कि बेरोक-टोक आते जाते हैं। मुक्त कराए गोवंश को राजगढ़ भोरंगी गोशाला में पहुंचा दिए है और मिनी ट्रक को राजगढ़ थाने में सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है।
