अलवर में गो तस्करी का भंडाफोड़, मिनी ट्रक में ठूंस-ठूंसकर भरे थे 25 गोवंश, 2 की मौत

उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर पुलिस की कोई चौकी नहीं है। तस्करों के हौसले इतने बुलन्द है कि बेरोक-टोक आते जाते हैं। मुक्त कराए गोवंश को राजगढ़ भोरंगी गोशाला में पहुंचा दिए है और मिनी ट्रक को राजगढ़ थाने में सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है।