Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अलवर में जीरो बैंक बैलेंस वाले लोग रातों-रात हुए ‘लखपति’, ATM पर उमड़ी भीड़, कई हिरासत में लिए

पुलिस उप निरीक्षक ओमप्रकाश ने गुरुवार को बताया कि नंगली सर्किल और महल चौक स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम पर भीड़ जमा होने की सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 18, 2025

कोतवाली में युवकों से पूछताछ करती पुलिस

अलवर में बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक सूचना तेजी से वायरल हुई, जिसमें यह दावा किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एटीएम पर ऐसे लोग भी पैसा निकाल रहे हैं, जिनके बैंक खाते में जीरो बैलेंस है। दरअसल कई लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए जमा होने के संदेश आए थे। इसके बाद शहर में एसबीआई के सभी एटीएम पर भारी भीड़ जुट गई।

एक्टिव हुई पुलिस

सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस की कई टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे एसबीआई के एटीएम पर पहुंची और कई लोगों को पूछताछ के लिए थानों में ले गई। शहर के अलग-अलग थानों में देर रात तक ऐसे लोगों से पूछताछ की गई। ऐसे में कोतवाली थाने के बाहर और अंदर भी भीड़ नजर आई।

ये भी पढ़ें

पीएम किसान योजना: राजस्थान के इन किसानों को नहीं मिलेगा 21वीं किस्त का पैसा, सरकार ने किया बड़ा बदलाव
जयपुर
PM Kisan Yojana

एटीएम पर भीड़

पुलिस ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि शहर में सभी एसबीआई एटीएम पर भीड़ लगी है और कुछ संदिग्ध जमा है। इस सूचना के बाद थानों की पुलिस सभी एटीएम पर पहुंची। वहां एटीएम में मिले युवकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इनके वाहन, मोबाइल आदि लिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

पुलिस ने हिरासत में लिया

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एसबीआई की वेबसाइट में तकनीकी फाल्ट होने की भी सूचना थी। युवक सभी एटीएम पर एकत्रित हो गए। वहीं पुलिस उप निरीक्षक ओमप्रकाश ने गुरुवार को बताया कि नंगली सर्किल और महल चौक स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम पर भीड़ जमा होने की सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा। मामला संदिग्ध लगने पर सभी वहां राशि निकालने आए लोगों को कोतवाली लाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है।

यह वीडियो भी देखें

20 एटीएम बंद कराए

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले शरण ने बताया कि अचानक लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए जमा होने के संदेश आने लगे, जिसके बाद लोग खाते से पैसा निकालने के लिए एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शहर के करीब 20 एटीएम बंद करा दिए। एटीएम के आसपास राशि निकालने पहुंचे करीब 50 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। उनसे पूछताछ की गई। यह संदेश पूरे राज्य में आए हैं और यह साइबर ठगी से जुड़ा मामला हो सकता है।

एसबीआई की साइट में तकनीकी फाल्ट आने से फर्जी तरीके से रुपए निकालने काफी संख्या में युवक पहुंचे थे। इस सूचना पर सभी एटीएम पर थानों की पुलिस पहुंच गई। यहां से युवकाें को हिरासत में ले लिया।

- कांबले शरण गोपीनाथ, एएसपी मुख्यालय, अलवर

ये भी पढ़ें

उदयपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 6 महीने पहले होगा तैयार, जानें क्या है खासियत, सुविधाएं होंगी वर्ल्ड क्लास
उदयपुर
Udaipur Airport

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 04:08 pm

Published on:

18 Sept 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में जीरो बैंक बैलेंस वाले लोग रातों-रात हुए ‘लखपति’, ATM पर उमड़ी भीड़, कई हिरासत में लिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.