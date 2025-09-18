अलवर में जीरो बैंक बैलेंस वाले लोग रातों-रात हुए ‘लखपति’, ATM पर उमड़ी भीड़, कई हिरासत में लिए

अलवर में बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक सूचना तेजी से वायरल हुई, जिसमें यह दावा किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एटीएम पर ऐसे लोग भी पैसा निकाल रहे हैं, जिनके बैंक खाते में जीरो बैलेंस है। दरअसल कई लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए जमा होने के संदेश आए थे। इसके बाद शहर में एसबीआई के सभी एटीएम पर भारी भीड़ जुट गई।
सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस की कई टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे एसबीआई के एटीएम पर पहुंची और कई लोगों को पूछताछ के लिए थानों में ले गई। शहर के अलग-अलग थानों में देर रात तक ऐसे लोगों से पूछताछ की गई। ऐसे में कोतवाली थाने के बाहर और अंदर भी भीड़ नजर आई।
पुलिस ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि शहर में सभी एसबीआई एटीएम पर भीड़ लगी है और कुछ संदिग्ध जमा है। इस सूचना के बाद थानों की पुलिस सभी एटीएम पर पहुंची। वहां एटीएम में मिले युवकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इनके वाहन, मोबाइल आदि लिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एसबीआई की वेबसाइट में तकनीकी फाल्ट होने की भी सूचना थी। युवक सभी एटीएम पर एकत्रित हो गए। वहीं पुलिस उप निरीक्षक ओमप्रकाश ने गुरुवार को बताया कि नंगली सर्किल और महल चौक स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम पर भीड़ जमा होने की सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा। मामला संदिग्ध लगने पर सभी वहां राशि निकालने आए लोगों को कोतवाली लाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले शरण ने बताया कि अचानक लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए जमा होने के संदेश आने लगे, जिसके बाद लोग खाते से पैसा निकालने के लिए एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शहर के करीब 20 एटीएम बंद करा दिए। एटीएम के आसपास राशि निकालने पहुंचे करीब 50 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। उनसे पूछताछ की गई। यह संदेश पूरे राज्य में आए हैं और यह साइबर ठगी से जुड़ा मामला हो सकता है।
एसबीआई की साइट में तकनीकी फाल्ट आने से फर्जी तरीके से रुपए निकालने काफी संख्या में युवक पहुंचे थे। इस सूचना पर सभी एटीएम पर थानों की पुलिस पहुंच गई। यहां से युवकाें को हिरासत में ले लिया।
- कांबले शरण गोपीनाथ, एएसपी मुख्यालय, अलवर