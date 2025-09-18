अलवर में जीरो बैंक बैलेंस वाले लोग रातों-रात हुए ‘लखपति’, ATM पर उमड़ी भीड़, कई हिरासत में लिए

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले शरण ने बताया कि अचानक लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए जमा होने के संदेश आने लगे, जिसके बाद लोग खाते से पैसा निकालने के लिए एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शहर के करीब 20 एटीएम बंद करा दिए। एटीएम के आसपास राशि निकालने पहुंचे करीब 50 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। उनसे पूछताछ की गई। यह संदेश पूरे राज्य में आए हैं और यह साइबर ठगी से जुड़ा मामला हो सकता है।