रेलवे ने अलवर से गुजरने वाली इन ट्रेनों में बढ़ाए अस्थाई डिब्बे, देखें यहां 

Indian Railways News रेलवे की ओर से अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए ट्रेनों में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 26, 2025

representative picture (patrika)

Indian Railways News रेलवे की ओर से अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए ट्रेनों में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 19613/19612, अजमेर-अमृतसर-अजमेर रेल सेवा में अजमेर से 1 से 30 अक्टूबर तक तथा अमृतसर से 2 से 31 अक्टूबर तक 01 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है।

गाड़ी संख्या 12985/12986 जयपुर-दिल्ली सराय- जयपुर डबल डेकर रेल सेवा में 1 से 31 अक्टूबर तक 01 एग्जीक्यूटिव कुर्सीयान श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं गाड़ी संख्या 14715/14716 हिसार-जयपुर-हिसार में हिसार से 1 से 31 अक्टूबर तक और जयपुर से 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 04 द्वितीय साधारण श्रेणी डिब्बों की बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 14734/14733, जयपुर-बठिंडा-जयपुर रेल सेवा में 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 04 साधारण श्रेणी डिब्बों की बढ़ोतरी की जा रही है।

Updated on:

26 Sept 2025 03:45 pm

Published on:

26 Sept 2025 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / रेलवे ने अलवर से गुजरने वाली इन ट्रेनों में बढ़ाए अस्थाई डिब्बे, देखें यहां 

