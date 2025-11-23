Alwar Matsya Festival: भगवान जगन्नाथ की महाआरती के साथ हुआ मत्स्य उत्सव का आगाज, 26 नवंबर तक रंग-बिरंगे कार्यक्रमों की धूम

यह आयोजन इतना भव्य था कि लगभग 25 देशों के राजदूत और राजनयिक इसमें शामिल हुए। राजगढ़ और तिजारा में भी उत्सव का आयोजन किया गया। साल 2003 में तत्कालीन जिला कलक्टर तन्मय कुमार ने 7 फरवरी से 9 फरवरी तक अलवर उत्सव का आयोजन बडे़ स्तर पर किया। साल 2004 में 13 से 15 फरवरी तक अलवर उत्सव तत्कालीन जिला कलक्टर शिवजीराम प्रतिहार के सानिध्य में हुआ। साल 2005 में 11 से 13 फरवरी तक तत्कालीन जिला कलक्टर दिनेश कुमार के निर्देशन में हुआ।