Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Crime: बाजरे के खेत में कंकाल मिलने से सनसनी, फसल काटते समय आई दुर्गंध से हुआ खुलासा

पुलिस ने बताया कि ग्रामीण सुबह खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहे थे। दुर्गंध आने पर फसल कटाई कर रहे वहां देखा तो व्यक्ति का क्षतविक्षत शव पड़ा हुआ था।

अलवर

Santosh Trivedi

Sep 11, 2025

bajre ke khet me kankal
बानसूर गांव मोठूका की मीणा ढाणी में बाजरे के खेत में एफएसएल टीम के अधिकारी जांच करते हुए। Photo- Patrika

राजस्थान के बानसूर उपखंड क्षेत्र के गांव मोठूका की ढाणी मीणा की में बाजरे के खेत से एक व्यक्ति का कंकाल मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों एकत्रित हो गए। सूचना के बाद पुलिस व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

देखा तो व्यक्ति का क्षतविक्षत शव पड़ा हुआ था

पुलिस ने बताया कि ग्रामीण सुबह खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहे थे। दुर्गंध आने पर फसल कटाई कर रहे वहां देखा तो व्यक्ति का क्षतविक्षत शव पड़ा हुआ था। किसानों ने इस मामले की सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी।

ये भी पढ़ें

Sikar: एग्जाम देने आई स्टूडेंट से गैंग रेप, बायोमेट्रिक के दौरान बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गए युवक
सीकर
image

उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि एक कंकाल खेत में पड़ा हुआ मिला। शव पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसकी पहचान नहीं हो पा रही है।'

शव कई दिन पुराना

मृतक ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। वहीं पास में चप्पल, एक शराब का पव्वा भी मिला। थाना प्रभारी का मानना है कि शव कई दिन पुराना हैं और आसपास के घटनास्थल से लग रहा है कि जंगली जानवरों ने भी उसे नोचा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

पापा… मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं… 27 साल की जिंदादिल ‘पीहू’ की आखिरी इच्छा, डेथ बेड पर काटा केक और…
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Crime: बाजरे के खेत में कंकाल मिलने से सनसनी, फसल काटते समय आई दुर्गंध से हुआ खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.