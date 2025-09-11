Rajasthan Crime: बाजरे के खेत में कंकाल मिलने से सनसनी, फसल काटते समय आई दुर्गंध से हुआ खुलासा

राजस्थान के बानसूर उपखंड क्षेत्र के गांव मोठूका की ढाणी मीणा की में बाजरे के खेत से एक व्यक्ति का कंकाल मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों एकत्रित हो गए। सूचना के बाद पुलिस व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि ग्रामीण सुबह खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहे थे। दुर्गंध आने पर फसल कटाई कर रहे वहां देखा तो व्यक्ति का क्षतविक्षत शव पड़ा हुआ था। किसानों ने इस मामले की सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी।
उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि एक कंकाल खेत में पड़ा हुआ मिला। शव पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसकी पहचान नहीं हो पा रही है।'
मृतक ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। वहीं पास में चप्पल, एक शराब का पव्वा भी मिला। थाना प्रभारी का मानना है कि शव कई दिन पुराना हैं और आसपास के घटनास्थल से लग रहा है कि जंगली जानवरों ने भी उसे नोचा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।