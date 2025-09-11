Rajasthan Crime: बाजरे के खेत में कंकाल मिलने से सनसनी, फसल काटते समय आई दुर्गंध से हुआ खुलासा

पुलिस ने बताया कि ग्रामीण सुबह खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहे थे। दुर्गंध आने पर फसल कटाई कर रहे वहां देखा तो व्यक्ति का क्षतविक्षत शव पड़ा हुआ था। किसानों ने इस मामले की सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी।